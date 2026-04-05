El PSV vuelve a reinar en Países Bajos con una temporada arrolladora

El PSV Eindhoven se proclama campeón de la Eredivisie tras el tropiezo del Feyenoord y consolida su dominio en Países Bajos

El PSV Eindhoven se ha proclamado campeón de la Eredivisie 2025-26, confirmando un título que llevaba semanas prácticamente decidido. El empate sin goles del Feyenoord ante el FC Volendam certificó matemáticamente el alirón para el conjunto de Eindhoven, que ya había cumplido con su parte al vencer en un emocionante partido al Utrecht.

El campeonato supone el 27º título liguero en la historia del club y reafirma su dominio en el fútbol neerlandés en los últimos años.

Un dominio incontestable desde el liderato

El PSV tomó el mando de la competición en la jornada 12 y desde entonces no ha abandonado la primera posición. Con una ventaja amplia sobre sus perseguidores, el equipo ha sido el más regular de la temporada, aprovechando los tropiezos de rivales directos como Feyenoord y Ajax.

A falta de cinco jornadas para el final, la diferencia de puntos ya era insalvable, lo que permitió a los rojiblancos celebrar el título incluso sin jugar. Se trata además de su tercera liga consecutiva y la quinta en la última década, consolidando una etapa de clara hegemonía.

El sello de Peter Bosz en un proyecto ganador

Gran parte del éxito tiene el nombre de Peter Bosz. Desde su llegada al banquillo, el técnico ha transformado al equipo en un bloque competitivo y fiable, capaz de mantener un alto nivel durante toda la temporada.

A pesar de un verano complicado, con salidas importantes y varias lesiones en el frente ofensivo, el PSV supo reinventarse. Futbolistas como Ismael Saibari, Guus Til o Ricardo Pepi dieron un paso adelante, sosteniendo el rendimiento colectivo en los momentos más exigentes.

Un ataque demoledor como gran argumento

Uno de los pilares del título ha sido su capacidad ofensiva. El PSV ha firmado una campaña sobresaliente en ataque, superando los 80 goles y promediando cerca de tres tantos por encuentro. Esta eficacia ha sido clave para marcar diferencias en la clasificación.

Además, el equipo mostró carácter en partidos decisivos, como la remontada ante el Utrecht, donde logró revertir un 0-2 adverso para acabar imponiéndose en los últimos minutos.

Presencia española en el campeón

En este éxito también ha tenido protagonismo el español Yarek, quien celebra su primer título de liga en los Países Bajos. El defensor participó en más de una veintena de encuentros, aportando solidez y contribuyendo incluso con goles, en una temporada que comenzó con gran protagonismo.

Un campeón sólido con mirada a Europa

El PSV no solo ha dominado a nivel nacional, sino que ya piensa en su próximo reto: volver a competir en la Liga de Campeones. Aunque este curso no logró avanzar en la competición europea, dejó actuaciones destacadas ante rivales de primer nivel.

Con este nuevo título, el conjunto de Eindhoven continúa ampliando su legado, aunque todavía se mantiene por detrás del Ajax en el palmarés histórico. Aun así, la dinámica actual invita a pensar que su ciclo ganador podría prolongarse en los próximos años.