Oscar anuncia su retirada inmediata del fútbol tras sufrir un paro cardíaco

El brasileño Oscar dos Santos Emboaba Júnior cuelga las botas a los 34 años tras un grave problema cardíaco que puso fin a su carrera

El futbolista brasileño Oscar dos Santos Emboaba Júnior ha decidido poner punto final a su carrera profesional a los 34 años, tras atravesar un grave problema de salud. El mediocampista, que fue internacional con Brasil entre 2011 y 2015, anunció su adiós definitivo al fútbol luego de rescindir su contrato con el São Paulo, club con el que tenía vínculo hasta diciembre de 2027.

La noticia ha sorprendido al mundo del fútbol, especialmente por tratarse de un jugador que aún tenía condiciones para competir al máximo nivel. Sin embargo, las complicaciones médicas sufridas en los últimos meses han sido determinantes en su decisión.

Un episodio cardíaco que marcó su destino

El origen de su retirada se remonta a noviembre de 2025, cuando sufrió un paro cardíaco durante una revisión médica rutinaria. El propio jugador relató la gravedad del momento: su corazón dejó de latir durante varios minutos, lo que obligó a los médicos a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Este incidente, provocado por una brusca caída de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ocurrió mientras realizaba ejercicios en una bicicleta estática. Tras ser hospitalizado y sometido a una intervención quirúrgica, Oscar permaneció alejado de los terrenos de juego sin poder retomar la actividad competitiva.

Una decisión difícil pero inevitable

A pesar de su deseo de continuar jugando, el brasileño ha reconocido que su estado físico no le permite seguir en activo. En su despedida, expresó su frustración por no haber podido aportar más a su equipo: quería seguir compitiendo y sentía que aún tenía fútbol en sus botas, pero la situación lo obligó a dar un paso al costado.

El club paulista también compartió un mensaje de agradecimiento, destacando el compromiso del jugador y el apoyo de la afición durante este complicado proceso. A partir de ahora, Oscar continuará vinculado al fútbol como aficionado, apoyando al equipo desde fuera del campo.

Una trayectoria destacada a nivel internacional

A lo largo de su carrera, Oscar disputó un total de 556 partidos, en los que registró 136 goles y 203 asistencias. Defendió los colores de equipos como São Paulo, Internacional, Chelsea y Shanghai SIPG, dejando huella en cada uno de ellos.

En el ámbito internacional, fue convocado en 48 ocasiones con la selección brasileña, anotando 12 goles. Además, formó parte del combinado olímpico en Londres 2012 y participó en el Mundial de 2014. Entre sus logros destacan un Mundial sub-20 y varios títulos en Europa, incluyendo dos Premier League y una Europa League con el Chelsea.

El impacto de su paso por China y su regreso

En 2017, el mediapunta decidió dar el salto al fútbol chino, convirtiéndose en una de las figuras mejor remuneradas del panorama internacional. Durante ocho temporadas en Asia, se consolidó como ídolo de su equipo y referente del campeonato.

Su regreso a São Paulo generó grandes expectativas, aunque las lesiones y problemas físicos limitaron su participación durante 2025. Finalmente, el episodio cardíaco terminó por cerrar de forma abrupta una carrera que aún tenía capítulos por escribir.

Un adiós marcado por el agradecimiento

Antes de su retirada, el jugador alcanzó un acuerdo económico con el club brasileño para rescindir su contrato, renunciando a una parte importante de los ingresos pendientes. Este gesto refleja su intención de cerrar esta etapa de forma cordial.

Oscar se despide del fútbol profesional dejando un legado de talento, visión de juego y compromiso, recordado como uno de los mediocampistas más destacados de su generación.