Trippier dice adiós al Newcastle y queda libre

El Newcastle United anuncia la salida de Kieran Trippier tras cuatro años clave en la transformación del club

El Newcastle United ha hecho oficial la marcha de Kieran Trippier al término de la presente temporada. El lateral inglés, de 35 años, pondrá fin a su etapa en el club una vez concluya su contrato, cerrando así un ciclo marcado por el crecimiento deportivo de la entidad.

La entidad inglesa ha querido destacar la importancia del futbolista desde su llegada en 2022, en un momento delicado en el que el equipo luchaba por evitar el descenso. Desde entonces, su papel ha sido clave en la transformación del club.

Un líder en la nueva era del club

La llegada de Trippier coincidió con el inicio de una nueva etapa en el Newcastle, impulsada por cambios estructurales y una fuerte inversión. En este contexto, el internacional inglés se convirtió en una figura fundamental dentro y fuera del terreno de juego, aportando experiencia, liderazgo y regularidad.

Durante su estancia en St. James’ Park, el equipo logró clasificarse en dos ocasiones para la UEFA Champions League y conquistó la EFL Cup en 2023, rompiendo una larga sequía de títulos. Este logro supuso uno de los momentos más destacados de su trayectoria reciente.

Un adiós cargado de emoción

El propio Trippier expresó su emoción al anunciar su salida, destacando el vínculo creado con el club y su afición. El defensor aseguró que su etapa en Newcastle ha sido una de las más especiales de su carrera, subrayando el apoyo constante de los seguidores tanto en los buenos como en los momentos complicados.

El jugador también puso en valor el vestuario y el camino recorrido junto a sus compañeros, resaltando especialmente la consecución del título como uno de los recuerdos más importantes de su trayectoria profesional.

El reconocimiento de Eddie Howe

El técnico del equipo, Eddie Howe, no dudó en elogiar la figura del lateral. Howe destacó su impacto inmediato desde su llegada, asegurando que ayudó a elevar el nivel competitivo del grupo y a cambiar la mentalidad del club.

Según el entrenador, su influencia fue más allá del terreno de juego, siendo un referente en el vestuario y un ejemplo de profesionalidad.

Una carrera consolidada en la élite

Formado en la cantera del Manchester City, Trippier desarrolló su carrera en distintos equipos ingleses antes de consolidarse en la élite. Su paso por el Tottenham Hotspur le permitió alcanzar notoriedad internacional, lo que le llevó posteriormente a fichar por el Atlético de Madrid, donde conquistó LaLiga.

Además, ha sido un habitual con la selección inglesa, participando en grandes torneos internacionales como el Mundial de Rusia 2018, donde firmó un gol memorable en semifinales, así como en varias Eurocopas.

Un legado que perdura

La salida de Trippier marca el final de una etapa significativa para el Newcastle. Su contribución ha sido clave en la evolución reciente del club, dejando una huella basada en la entrega, el compromiso y el éxito colectivo.

Ahora, tanto el jugador como la entidad afrontan nuevos retos, pero su paso por St. James’ Park quedará como uno de los pilares en la reconstrucción moderna del equipo inglés.