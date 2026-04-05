Preocupación en Rumanía por el estado de salud de Mircea Lucescu

El estado de salud de Mircea Lucescu se agrava tras un infarto y obliga a su ingreso en la UCI

Las últimas informaciones sobre la salud de Mircea Lucescu no son alentadoras. El veterano técnico, de 80 años, permanece ingresado en el Hospital Universitario de Bucarest tras haber sufrido un infarto en los últimos días. Su evolución ha sido negativa, lo que ha obligado a los médicos a trasladarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ante el empeoramiento de su condición.

El exseleccionador nacional había presentado inicialmente signos de estabilidad, pero su situación se ha complicado de forma repentina, generando una creciente inquietud tanto en el entorno deportivo como en el país.

Un empeoramiento repentino tras las primeras mejoras

Según el parte médico emitido por el centro hospitalario, el técnico comenzó a sufrir nuevamente arritmias cardíacas severas, que dejaron de responder a los tratamientos aplicados. Estas complicaciones obligaron al equipo médico a tomar la decisión de ingresarlo en cuidados intensivos para un seguimiento más exhaustivo.

Días antes, Lucescu había sido intervenido por una dolencia cardíaca e incluso se le implantó un desfibrilador, lo que en un primer momento permitió estabilizar su estado. Sin embargo, la reaparición de los problemas cardíacos durante el fin de semana cambió por completo el pronóstico inicial.

Un episodio que comenzó durante la concentración

El origen de esta crisis se remonta a la semana pasada, cuando el entrenador sufrió un desvanecimiento durante una sesión de entrenamiento con la selección de Rumanía. Tras sentirse indispuesto, fue trasladado de urgencia al hospital, donde se confirmó el infarto.

Este episodio ocurrió poco después de la derrota del combinado rumano frente a Turquía, un resultado que dejó al equipo fuera de la lucha por clasificarse al Mundial de 2026. La eliminación supuso un duro golpe para el técnico, que había apostado fuerte por el proyecto.

Dimisión reciente como seleccionador

En medio de esta situación, Lucescu había anunciado su renuncia como seleccionador nacional por motivos de salud. La Federación Rumana de Fútbol confirmó su salida y expresó su deseo de que, una vez recuperado, pueda seguir vinculado al fútbol en otra función.

Mientras tanto, el organismo ya ha iniciado el proceso para encontrar un sustituto, y uno de los nombres que suena con fuerza es el de Gheorghe Hagi, histórica figura del fútbol rumano.

Máxima alerta en el entorno médico y deportivo

Aunque en un primer momento se esperaba que el entrenador pudiera recibir el alta en pocos días, su evolución desfavorable ha encendido todas las alarmas. Los especialistas continúan monitorizando de cerca su estado, que ahora es considerado delicado.

La situación ha generado una gran preocupación en Rumanía, donde Lucescu es una figura muy respetada tanto por su trayectoria como por su legado en el fútbol. Su estado actual mantiene en vilo a aficionados, jugadores y dirigentes, a la espera de una evolución positiva en las próximas horas.