José Luis Lázaro, preparador físico de Irlanda: "En el fútbol hay mucha gente que es la apoteosis del narcisismo"

En esta segunda parte de la entrevista de ESTADIO Deportivo con el preparador físico José Luis Lázaro, nos cuenta su trabajo en Irlanda, la forma en la que la Premier League 'cuida' a los jugadores y el cambio a un fútbol más físico

José Luis Lázaro nos narra en la segunda parte de una interesante y extensa entrevista para ESTADIO Deportivo cómo es su trabajo en Irlanda del Norte además de narrarnos casos concretos de jugadores que llegaron al combinado irlandés y lograron recuperar su estado físico óptimo. Además, José Luis Lázaro nos cuenta cómo fue la experiencia de ver en directo y a pie de campo a una figura como Cristiano Ronaldo en la fase de clasificación para el Mundial de 2022.

- Entre clubes y selecciones, ¿con quién prefieres trabajar?

- Pregunta complicada. Cuando estás en un club quieres estar más en selección y cuando estás en una selección quieres estar en clubes ¿Por qué? Porque en el club es verdad que tienes todos los días de trabajo muy intenso. El fútbol tiene una característica que no sé si muchos trabajos tienen, que es que todos los días son el último día del mundo. Todos los días, todos los días. Los problemas que hay encima de la mesa son una explosión de sentimientos. Y al día siguiente, si miras atrás, te das cuenta de que en realidad no era así, pero todos los días son así. Entonces, a no ser que tengas un entorno y un clima muy bien controlado, muy bien estructurado, saltan las chispas. Todos hemos visto en algún momento de nuestra vida Gran Hermano, y los primeros días son espectacularmente chulos y bonitos porque todo el mundo está en una especie de vacaciones. Pero luego empiezan a saltar chispas y cualquier tontería se convierte en la bola más grande del mundo. Entonces es muy fácil que en un lugar donde todo el mundo convive tantísimas horas, incluso muchas horas todos los días, excepto excepciones, con tanta gente que piensa de tantas formas diferentes, es muy raro que no salten chispas y es muy raro que esas chispas no se convierta en guerras mundiales. Y es muy raro que haya alguien que ponga orden o que sepa poner orden. Entonces, bueno, pues es muy fácil que en los clubes lo que tengas sean batallas constantes. Es muy fácil y en las selecciones tienes probablemente lo contrario, no te da tiempo a enfadarte con nadie y a nadie a enfadarse contigo, casi seguro, y se disfruta un poquito más. Que ocurre, que luego tienes mucho tiempo libre. Cuando tú estás acostumbrado a la intensidad y al trabajo y tal, pues echas de menos pues estar ahí, estar involucrado y estar... tener faena, ¿sabes? Entonces es complicado. Yo ahora personalmente, el sitio donde más estoy disfrutando de mi profesión es este, en la selección de Irlanda.

- De los sitios en los que has estado ¿cuál te ha enseñado más?

- He aprendido muchas cosas en muchos sitios. Es complicado o sea, he aprendido en dos de los clubes en los que he estado, por lo menos, dos de esos clubes he aprendido a llevar mejor, no perfectamente, pero mejor, esas guerras. El cómo yo me automanejo mentalmente para llevar esa guerra sin que para mí sea una guerra. Simplemente manteniendo la cordura, la calma y manejando el tema y el que se quiera volver loco, pues que se vuelva loco. Que eso es muy difícil, complicado. Pero eso he aprendido muy bien un par de los clubes en los que he estado. Y luego, en esta selección, por ejemplo, la selección de Irlanda una de las cosas que sí he aprendido que me ha gustado es que se puede trabajar con mucha gente que tenga diferentes formas de ver las cosas y que aun así se pueda tomar una decisión y que todo el mundo vaya en la línea de esa decisión sin que nadie se sienta ofendidito por sus pequeñitos egos y eso. No sé, al final, por mucho ego que nosotros queramos tener, que hay mucha gente dentro del fútbol que lo tiene y mucho narcisismo que queramos tener, que hay muchísima gente en el mundo del fútbol que es la apoteosis del narcisismo, no te conoce nadie. Y tú vas a tu casa y tu madre te pone el plato en la mesa porque lleva toda la vida poniéndote el plato en la mesa, pero que no te conoce nadie. Entonces, bueno, pues eso. Que aquí se ha disfrutado mucho y he aprendido una cosa muy interesante, y es que hay lugares donde se puede trabajar dentro del fútbol, que pensaban que no existían.

- ¿En qué momento está Irlanda?

- Pues yo diría que está en uno de los mejores momentos de los últimos 30 años, probablemente, por muchas cosas, una de ellas porque el entrenador ha tenido la valentía que otra mucha gente no ha tenido de cambiar cosas, que es muy difícil. Llegar a un sitio y decir, voy a valorar cómo está esto, ¿vale? ya sé cómo está, ahora tengo que hacer aquí una cantidad de cambios extraordinarios, en un ambiente complicado porque siempre tú llegas nuevo a un sitio y de repente le dices a la gente que está y que lleva años allí, y cuando tú llevas años en un sitio, por mucho que tú quieras no estar cómodo, acabas estando cómodo.

Entonces si llega un agente externo y te pone en incomodidad, por muy bien que tú te quieras tomar esa incomodidad, siempre habrá alguien que no reaccione de forma positiva, ¿no? Y esto ahí lo hemos vivido muy fuertemente, por ejemplo, con la prensa. La prensa ha sido extremadamente dura con el entrenador, por las decisiones que ha ido tomando y sin embargo, se ha comprobado que esas decisiones se tomaron con muy buena determinación, porque al final nos hemos plantado unos play-offs, que yo creo que se podrían haber ganado y que podríamos estar ahí ahora mismo hablando del Mundial, sinceramente. Creo que había la calidad y la cualidades como para estar ahí, pero también creo que eso se podría haber dado si hubiésemos tenido un poquito más de tiempo y es fácil decir, ahora que nadie sabe qué hubiese pasado, pero si hubiésemos empezado antes, yo creo que estaríamos ahora en el Mundial.

- ¿Teniendo en cuenta la eliminación de Irlanda en play off. ¿Consideras que la eliminación le puede venir bien a Irlanda?

- Al final perder no es plato de buen gusto para nadie. Siempre viene bien ganar. Pero bueno ahora la mira es a Eurocopa, y esa mira a Eurocopa en realidad ya era una mira que estaba desde el inicio. Es decir, el único que promueve que Irlanda va a ir al Mundial y que se lo a pies juntillas es el entrenador. O sea, el entrenador se planta y dice, oye, vamos a ir al Mundial. Y lo que se pide desde dentro es Eurocopa. Entonces el proyecto ya se inicia pensando en Eurocopa, con lo cual estamos en la línea de lo que veníamos a hacer, ¿no? En esa línea, pues como comentaba, hay que ver qué chicos van a poder estar con nosotros hasta Eurocopa y qué otros chicos tenemos que ir reclutando para que hagan el apoyo por lo que hablábamos. Oye, el jugador es del club, no de la selección. Aunque la selección es la que está siempre con el jugador y el club va variando, pero el jugador es del club. Que quiere decir, dependes de que el club le quiera echar cuenta a tu jugador y te lo cuide, entre comillas. Y tú dirás, bueno, pero es que un club quiere cuidar a sus jugadores. Pues en el panorama que tenemos a día de hoy, sobre todo en Premier League, en otras ligas también, pero sobre todo en Premier League, es un jugador que se lesiona, se va, entra otro que es igual de bueno y me da exactamente igual, que es un poco lo que se está convirtiendo el fútbol, ¿no? Una cosa que sí que tiene unos mínimos técnicos-tácticos, pero que sobre todo lo que piden son unos caracteres físicos muy importantes y ya está. y si el jugador se lesiona, jeringazo que es lo que se suele hacer, jeringazo y tira. Bueno, pues eso que hace porque nos ha pasado en estas clasificación en este play off. De los cuatro delanteros que nosotros seleccionaríamos para el grupo que más se mueve con nosotros, tres estén lesionados o incluso cuatro. O sea, en los dos últimos partidos que jugamos de Portugal-Hungría, llevamos a dos delanteros que decidimos que a pesar de que aunque sabemos que están tocados y que en teoría no deberían de jugar o no deberían de jugar mucho, los vamos a traer, los vamos a cuidar y los vamos a poner en el campo si consideramos que están como para que jueguen. que es un poco la faena que yo hago allí con el entrenador. Ese es mi rol principal con el entrenador allí y lo hicimos, lo hicimos y bueno, pues uno de esos jugadores nos dio cinco goles. Se dice rápido pero eso son cosas que se echan muy sentados y si el jugador no está porque no está bien mimado, porque no se sabe lo que están haciendo con él o por el motivo que sea... ¿te hubiese metido cinco goles el jugador el que viene a sustituirlo o ninguno o diez? no lo sabes, pero lo más normal es que no te hubiese metido cinco, lo más normal.

Luego ya teníamos otro jugador que sé que me salgo un poquito del tema pero hilando con lo que estaba diciendo, ¿no? Pues teníamos otro jugador que el club dice no sé lo que le pasa. Un jugador que va con un dolor en la cadera, que lleva dos meses con un dolor en la cadera, que esprinta pero le duele y a veces finta menos, que ya no te hace crosses, que ya no te cruza los balones, porque este es un lateral izquierdo y que nosotros necesitamos que nos hagan los crosses. Y el jugador que necesitamos no puede ser un jugador que no haga cross y él no podía hacer cross. Viene con nosotros, en este caso el club nos dice a ver si vuestro cuerpo médico es capaz de hacer algo porque nosotros no sabemos qué pasa aquí, que eso pasa muy poco en fútbol. Viene y bueno, pues al final nos sentamos, lo valoramos al jugador y somos capaces de, no solo de que juegue, sino de quitarle el dolor y que siga sin ese dolor. Esto es muy raro que te lo hagan en la Premier y nuestros jugadores la mayoría de ellos están en Premier o en Championship. ¿Qué quiere decir? Que tiene posibilidades muy grandes, de nuevo, de que te presentes a un play-off o a unas clasificatorias del europeo y te falten mucho de los jugadores claves, por tanto necesitas tener un backup grande de jugadores posibles a traer en caso de que el uno no esté, que el dos no esté, el tres no esté, porque lo que nos ha pasado ya no está.

- La forma de trabajar anglosajona en la preparación física y la perspectiva española. ¿Crees que ese cuidado si se da con la Selección de Inglaterra?

Lo desconozco, lo desconozco. Al final es una cosa que es muy inglesa, es el forma de trabajo muy inglesa, muy anglosajona. Entonces, entiendo, pero no lo sé, que no se da tampoco en la selección de Inglaterra, de seguridad, entiendo. La perspectiva que nosotros ponemos sobre la mesa los españoles, la perspectiva que nosotros los españoles ponemos encima de la mesa y que es raro que la ponga alguien más, algún otro país, que es una perspectiva que se sale de lo anglosajón y que estamos perdiendo. Y es una perspectiva que no es de me duele el hombro, trato esto. Es me duele el hombro, ¿de dónde viene el problema? Ah, vale, voy a ir a la raíz del problema. Pero es que está el dolor de hombros, que son buena gente, son simpáticos, que tiene el dolor de hombros. Pero, ¿de dónde viene? Porque yo te puedo decir, me duele el hombro, toma, tómate esta pastilla, que ya no me duele el hombro, ya no me duele. Perfecto, no, no, el problema sigue y va a ir a peor. Y una vez que vaya a peor, a peor, a peor, va a haber una vez que diga el hombro, se acabó, ya está, ya no puedo, ya está, ya estoy tan, tan, tan, tan roto, que da igual lo que yo haga. Esa es la aproximación anglosajona, los Estados Unidos, en Inglaterra, en muchos otros países que cogen esa aproximación porque es lo que dice la ciencia y porque es lo que hoy prima en el mundo, en rasgos generales no en todos sitios. Nosotros los españoles, muchos, no todos, pero muchos hemos decidido que no seguimos la línea del me duele aquí, trato aquí, o me he roto aquí, o me ha pasado esto aquí. Vale, te voy a ver de dónde narices viene esto, que no es fácil. Voy a ver de dónde narices viene y ahora vamos a trabajar, porque si no hay manera.

- ¿Es un proceso más largo?

- Es un proceso que requiere de pensar y es un proceso que requiere de experiencias previa, porque no todo viene del mismo sitio. O sea, el cuerpo humano es muy complejo, el cuerpo humano, la vida y todo, muy complejo. Entonces, si tú intentas tratar algo muy complejo de una forma muy simple... Probablemente vamos por el mal camino, no seguro pero casi seguro. Entonces, pues bueno, necesitas tener un conocimiento mucho más amplio que si pasa A, hacemos B, C, D y E, es si pasa A, ahora vamos a estudiar de dónde viene. y estudiar de dónde viene es muy complejo. Entonces tienes que tener conocimiento y tienes que tener experiencia y tienes que tener ganas de complicarte la vida, porque lo fácil aquí... que muchas veces es lo que ocurre en este mundillo. Yo he hecho lo que tenía que hacer. Mira, esto es esto es lo que dicen que hay que hacer y yo lo he hecho y si no sale es porque hay otro que lo está haciendo mal. Ya apunto para allá o punto para acá. lo complicado es decir, no, no, usted me paga a mi un salario de puta madre y no se preocupe que yo me encargo de que lo mío esté lo mejor hecho posible y si yo no respondo, despídame. Eso es lo difícil.

La figura de Cristiano Ronaldo vista desde José Luis Lázaro

- Después de haber visto a Cristiano Ronaldo sobre el terreno de juego ¿Qué te ha transmitido?

- Por un lado, un jugador con un foco tremendo, tremendo desde que sale para calentar, que ya va, ya lo es en su mirada, en su cara, en cómo anda, en cómo está haciendo la activación, el calentamiento. Un foco tremendo. ¿Un tío que cuánto tiene ahora? ¿40 años? 41. Que tiene un físico espectacular, pero no sólo a nivel visual, sino que luego está en el partido y tú no dirías que hace menos que el que tiene 20 años. O sea, está en todo, está a todas las presiones, está a todos los ataques, está a todos los duelos, está a pelearse con todo el mundo. O sea, un tío que estaba allí todo el rato peleándose con quien hiciese falta para rascar lo mínimo para meter un gol. Espectacular. Lo que sí me llamó la atención en la otra parte, en el aspecto negativo, es que una persona con tantísima experiencia dentro del fútbol pueda llegar momentos en los que pierda los papeles, con o sin razón, ¿no? Porque ya ahí podemos entrar a debate y decir, ya, pero es que lo que estuvo pasando y es normal que pierda los papeles. Podría ser normal, ¿eh? Yo no digo que no sea normal, pero con tantos años de experiencia me parece raro que no haya ido un poco... con esa mentalidad y ese trabajo que él lleva siempre, impecable, que no haya conseguido decir, bueno, me separo un poco de algo que yo pueda considerar injusto y que no me echen del campo, por ejemplo, ¿no? Que lo echaron, no sé si lo viste, pero lo echaron. Creo que fue una tarjeta roja y tal, y se fue también un poco cabreado y diciendo cosas y tal, ¿no? Me parece raro. Por lo demás, pff, Está ahí porque se lo ha trabajado.

También entiendo que cuando cuando tú has llegado hasta donde tú estás con esa edad y llevas tantos años en el top del fútbol, ha llegado ahí porque tienes una obsesión positiva. Yo la veo una obsesión muy positiva y que es la que te hace llegar allí. Esa misma obsesión, me imagino que también es la que te hace a veces perder los papeles. Porque tú quieres ganar, tú quieres meter el gol. Tú quieres asegurarte que... incluso aunque tu equipo ya esté clasificado, porque ellos ya estaban clasificados, independientemente de que perdieran contra nosotros o no, él seguía queriendo ganar ese partido. O sea, tú tú eres... yo no veo eso en muchos jugadores a día de hoy, top, no lo veo. Veo más lo contrario, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer y contratitos por aquí y por allí, pero pero este hombre con la edad que tiene, con todo lo que ha conseguido ya, que esté tan metido incluso para querer ganar un partido que le da igual ganar o perder.

La opinión de José Luis Lázaro de los apretados calendarios

- Desde tu foco, ¿qué opinas y cómo lo ves?

- A ver, para nosotros sería, teóricamente, más sencillo si hubiese menos partidos. Y digo teóricamente porque en realidad que haya dos partidos a la semana te ordenan absolutamente todo. A mí personalmente creo, voy a ser duro otra vez con nosotros, ¿no? con los preparadores físicos, pero creo personalmente que previene que nosotros metamos la pata, porque muchas veces cuando metes a alguien, ya no un preparador físico, a quien sea dentro de un equipo, al menos, al menos, cruza los dedos para decir que no haga nada malo. Es decir, que no reste. Por lo menos que si no suma, por lo menos que no reste, ¿no? Y esto previene que restemos nosotros, los preparadores físicos. Pero nos tiene que empujar tanto a nosotros como a preparadores físicos como a los cuerpos médicos a sumar, a sumar en qué parte, en todo el proceso de recuperación. Y en parte a restarnos ego. ¿Por qué te digo eso?

De nuevo nos vamos a un modelo que cada vez está más amplio, anglosajón, de yo soy fisioterapeuta, pero yo mis manos no tocan cuerpos. Yo hago ejercicio y trato mediante el ejercicio. Entonces, claro, si tú tienes a un entrenador que quiere entrenar y quiere entrenar lo máximo que pueda, porque lo necesita, y tienes a un cuerpo médico que también entrena, no entrena fútbol, pero también entrena. Vente aquí que tienes que hacer este ejercicio, este otro, este otro y tal, y ahora tienes un preparador físico que dice, bueno, carga, carga, yo soy el preparador físico, yo soy el que más carga, porque yo soy el preparador físico. Pues carga, más carga, más carga, lesiones. Ahora, dice, vale, aquí yo tengo mucha carga, que es la que me da la competición, que es la que me pone el entrenador, que no sabemos, a veces hay entrenadores que no te ponen tanta carga, pero bueno, la que me pone el entrenador, tendremos los demás que modular toda esa carga para quitarla lo máximo posible y hacer todos los trabajos alrededor de ese jugador para que esté disponible para cada partido y dejarnos de tonterías.

¿Y para eso que hace falta? Que conozcas muy bien individualmente a tu jugador, que no es sencillo, que le quieras echar horas. Yo me voy con la selección y te levantas, Aparte de todas las cosas que tienes que hacer por ahí, con los jugadores, antes de irnos a la sesión de entrenamiento, pues ves a dos o tres jugadores que tienen esto esto de aquí y los tienes que reajustar para que salgan a entrenar lo mejor posible y justo antes del entrenamiento, pues hacéis una activación individualizada con otros tres o cuatro que necesitan específicamente porque tienen el Aquiles, porque tienen el cruzado anterior, porque tienen un recto, porque tienen un isquiotibial... lo que sea, les trabajas una ciertas cosas que ellos necesitan y luego ya se van con el grupo y el grupo se prepara para entrenar. Que esta es otra clave también, la preparación para entrenar desde mi punto de vista está muy poco optimizado, pero bueno, luego nos preparamos todo el grupo para entrenar. Después del entrenamiento, pues toca otra vez. Yo después del entrenamiento me veo mínimo dos o tres chavales. Al finalizar el entrenamiento nos vamos a comer, después de comer para todo el mundo, hay un momento de descanso porque tiene que haber unas reuniones por medio de varias historias diferentes.

Terminan esas reuniones y empezamos otra vez y yo me puedo ver antes de la cena a cuatro o cinco chavales y después de la cena me veo mínimo dos, normalmente tres o cuatro. Quiero decir que te ves más de la mitad del equipo en un día y al día siguiente otra vez. Para eso hay que tener muchas ganas. La selección te permite hacer eso, un club te permite un poquito menos, pero te sigue permitiendo. Te sigue permitiendo antes de los entrenamientos y después de los entrenamientos, ahora hasta que tú quieras hacerlo.

El tipo de entrenamiento en Catar y Arabia Saudí

En Catar se entrena por las tardes. Perdona que te haya cortado, pero bueno, es una cosa característica de Catar. Qatar, Emiratos Árabes, se entrena por las tardes para evitar temas de calor y otras historias. Se entrena por las tardes. Tu puedes decidir como preparador físico, readaptador... Quien sea que esté por ahí en medio. Tú puedes elegir que por la mañana te quedas tranquilito en casa o puedes elegir que por la mañana veas jugadores. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes un calendario súper estructurado, súper apretado, uno, tengo que saber qué análisis estoy haciendo y dos, tengo que llegar a hacerlo. ¿Eso te va a quitar todas las lesiones? No. ¿Me va a quitar unas cuantas? Y sobre todo que la gente que tenga lesión, pues por ahí en medio, porque muchas veces, aunque no haya una lesión, existen tendinopatías que duelen, que molestan, que tal, pero que sigo entrenando y que sigo jugando. Eso no se cuenta como lesión, pero el jugador está lesionado. Esguinces de tobillo, que no son tan graves o que incluso siendo graves metemos esto, lo otro, no sé qué y se entrena y se juega. y es jugador que está lesionado. y como eso, pues muchas más, ¿no? Pues si tú sabes lo que estás haciendo y si el jugador te aguanta lo que queda de temporada. Si tú no sabes lo que estás haciendo o te da igual, inyección, inyección, inyección, cuando se termine, que venga otro y ya está. Es que subieron las lesiones y no paran de subir. Claro, no paran de subir, hijo mío. Pero claro que suben. Lo raro es que no tengas la mitad del equipo fuera. Lo raro es que no haya más lesiones y lo raro, desde mi punto de vista, es que se normalice y se justifique que haya 40 lesiones al año en un club porque hay una congestión de partidos que no sé qué. Bueno, hay clubes que teniendo esa congestión no tienen tantas lesiones. Algo bien estarán haciendo.