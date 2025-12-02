Sorpresa en los banquillos: Miguel Ángel Ramírez, nuevo entrenador del Malmö

Miguel Ángel Ramírez inicia una nueva etapa al fichar como entrenador del Malmö FF, el club más laureado de Suecia, con el objetivo de combinar desarrollo de talento y títulos nacionales e internacionales

La imagen de Miguel Ángel Ramírez desprendía ilusión y energía durante su presentación como nuevo entrenador del Malmö FF, un club histórico dentro del fútbol sueco. Tras su salida del Real Zaragoza hace apenas unos meses, el técnico canario ha vuelto a centrar toda su atención en su carrera, encontrando un nuevo destino donde seguir creciendo y compitiendo al máximo nivel europeo.

El entrenador grancanario inicia un proyecto completamente distinto a los anteriores, alejándose del fútbol español para adentrarse en una liga con características propias. El Malmö FF, con 24 títulos de Liga en su palmarés, no es un club cualquiera: representa la institución más laureada de la Allsvenskan y una de las entidades más emblemáticas del país. Aunque Ramírez asumirá oficialmente su cargo a finales de año, estará presente durante varios momentos del mes de diciembre para conocer el entorno, al equipo y comenzar a preparar la próxima temporada con antelación.

Para el técnico será su séptima experiencia al frente de un banquillo desde que comenzó su carrera como primer entrenador.

Un entrenador con huella internacional

La trayectoria de Ramírez empezó a coger fuerza en Ecuador, donde condujo a Independiente del Valle hacia el título de la Copa Sudamericana 2019, dejando un legado que todavía se recuerda como uno de los periodos más exitosos del club. Su estilo de trabajo, enfocado en la formación de jóvenes talentos y en una identidad de juego clara, ha sido siempre una de sus señas distintivas.

“Es un honor y una gran responsabilidad”, declaró el técnico durante su primera entrevista como entrenador del Malmö. Su objetivo es claro: competir por títulos y seguir fortaleciendo un modelo que combine desarrollo y resultados. Un planteamiento que coincide plenamente con la visión institucional del club sueco.

El director deportivo, Daniel Andersson, destacó la capacidad del entrenador para impulsar el crecimiento tanto de jugadores como de cuerpos técnicos. “Es un profesional con un conocimiento enorme y un estilo que encaja en lo que queremos construir”, afirmó. La entidad llevaba años siguiéndole la pista y considera que Ramírez puede ser el líder que impulse la evolución del equipo.

El Malmö llega a este nuevo ciclo tras una temporada por debajo de lo esperado, con una sexta posición en la Liga sueca y un rendimiento irregular en la Europa League, donde su balance es de un empate y cuatro derrotas. El reto, por tanto, exige reconstruir el proyecto y devolverlo a la élite competitiva.

El camino en una nueva etapa

Su planificación inicial incluye una concentración en España durante la primera semana de trabajo y su debut formal llegará en los partidos europeos ante Estrella Roja y Genk.

Después afrontará la Copa de Suecia en febrero y, posteriormente, el inicio de la liga a finales de marzo. Tras sus etapas recientes en Brasil, Estados Unidos, Gijón, Catar y Zaragoza, el técnico canario encara ahora un desafío de mayor dimensión continental, preparado para liderar al club sueco más exitoso de las últimas décadas.