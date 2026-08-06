Xavi Hernández se queda sin banquillo

El ex entrenador del FC Barcelona tendrá que seguir esperando para volver a dirigir un banquillo, ya que cuando parecía que este verano podría encontrar un nuevo equipo, el club que le tenía entre sus favoritos ahora se decanta por otro técnico

Xavi Hernández aún no tiene nuevo equipo al que entrenar. El ex centrocampista estuvo casi tres años dirigiendo al FC Barcelona en La Liga, pero desde que dejó el Camp Nou no ha vuelto a un banquillo. En este mercado de fichajes se había abierto una puerta muy interesante para él, con el interés del Al Ahli, que le tenía en su agenda como uno de los favoritos para convertirse en su entrenador. Sin embargo, el equipo saudí se ha decantado por otro candidato.

El Al Ahli ya tiene nuevo entrenador oficial y finalmente no será Xavi el que se encargue del tercer clasificado de la liga saudí. En su lugar, el Al Ahli se ha decantado por el bosnio Marino Pusic, mientras que el español lleva dos años sin encontrar un nuevo club.

Marino Pusic se impone a Xavi Hernández y se convierte en el nuevo entrenador del Al Ahli

El Al Ahli es el único equipo que se ha interesado por el fichaje de Xavi Hernández como entrenador en los dos años que lleva fuera del Barça. Un proyecto que podría servir para que el catalán siguiera cogiendo rodaje al frente de un banquillo. Precisamente, se estrenó en esta faceta en Catar, dirigiendo al Al Sadd para después dar el salto a la élite de la mano del conjunto blaugrana.

Este verano podría haber aterrizado en Arabia Saudí para dirigir uno de los equipos más ambiciosos de su liga, que el pasado curso finalizó en la tercera posición, sólo por detrás de solo por detrás del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y el Al-Hilal de Karim Benzema. Xavi Hernández estaba en la agenda del club saudí como de los principales candidatos, barajando también la opción de Marcelino. Sin embargo, se han decantado por Marino Pusic para ocupar el cargo.

No hay oportunidad para Xavi Hernández como entrenador

Una vez se ha caído la opción de entrenar al Al Ahli, el ex centrocampista se queda sin opciones de volver a coger un banquillo en este mercado de fichajes. No hay otro equipo que se haya planteado su incorporación, a pesar de que los técnicos españoles están al alza y cada vez son más reconocidos. Sin embargo, a pesar de haber ganado un par de títulos con el Barça, como una Liga y una Supercopa de España, Xavi Hernández no ha convencido como entrenador a nivel internacional.

En el Al Ahli, finalmente será Marino Pusic el que se encargue de dirigir al equipo, ocupando el puesto que dejó vacante el alemán Matthias Jaissle. Un anuncio que ya es oficial y que ha sido una auténtica sorpresa, ya que todo apuntaba a Xavi. El neerlandés llega al equipo saudí con un contrato por dos temporadas, hasta junio de 2028.