Bordalás calienta el futuro de Borja Mayoral tras su nueva decisión tomada

El delantero del Getafe se ha quedado fuera de la lista para visitar al Betis en La Cartuja, por lo que los rumores sobre una posible salida siguen creciendo. Por el momento, el ex del Real Madrid solo ha contado con 16 minutos en este arranque de temporada

El Getafe visita en la tarde hoy al Real Betis en La Cartuja. Los de Bordalás no tendrán un encuentro nada fácil contra los de Manuel Pellegrini, al que llegan tras tres tropiezos consecutivos en LaLiga EA Sports, por lo que intentarán conseguir los tres puntos. Para ello, el técnico del club azulón ha tomado la decisión de dejar fuera de la convocatoria a Borja Mayoral, que no está teniendo apenas protagonismo en este arranque de temporada.

De hecho, Borja Mayoral solo ha contando con 16 minutos en este comienzo de curso con el Getafe, participando en los encuentros contra el Partizán, por partida doble, Racing de Santander y, por último, Osasuna el pasado 31 de agosto. El delantero se ha quedado sin protagonismo en los partidos de LaLiga ante el Alavés, Celta de Vigo y el Deportivo de A Coruña, una lista a la que se sumará el Real Betis de Manuel Pellegrini.

La postura de Bordalás con sus jugadores en el Getafe

Por su parte, Bordalás explicó sus sensaciones, la semana pasada, con los jugadores que están teniendo menos protagonismo, como Borja Mayoral: "Al final es una cuestión de rendimiento, es una cuestión de nivel, es una cuestión de conceptos y, bueno, los jugadores pasan por momentos mejores y peores. Hay jugadores a los que les cuesta más adquirir ese estado de forma y luego, al final, el entrenador decide por diferentes motivos".

Entre esos motivos, el técnico del Getafe destaca los siguientes: "El trabajo del día a día, por el estado de forma, por muchos aspectos que, bueno, desde fuera no se ven y que, obviamente, yo tengo que tomar ese tipo de decisiones".

Además, preguntado concretamente por Borja Mayoral ayer miércoles, Bordalás comentó que el delantero "está en pleno proceso de readaptación. Tuvo una lesión en el isquio y todavía le falta algo de tiempo. Vamos a ver si para el próximo partido podría llegar, pero entendemos que puede ser un poco justo y, posiblemente, ya no podamos contar con él hasta después del parón".

La situación de Borja Mayoral en este Getafe de Bordalás

Borja Mayoral cuenta con contrato en el Getafe hasta 2027. Por ello, su salida gratis apunta a ser una opción real en estos momentos. Además, Bordalás ha dejado claras sus intenciones en este comienzo de temporada, apostando en la parcela ofensiva por Enes Ünal y Martín Satriano, que ha sido convocado por Uruguay para el inminente parón de selecciones. Por ello, el de Parla podría considerar su futuro en el club azulón.

En este sentido, desde Italia han informado en los últimos días del interés del Olympiacos en el fichaje de Borja Mayoral. El conjunto que actualmente dirige Imanol Alguacil, tras la salida de Mendilibar, estaría considerando la incorporación del delantero del Getafe, sobre todo tras la lesión de Ayoub El Kaabi. Cabe recordar que el equipo griego está disputando la UEFA Europa League, lo que podría ser un argumento a favor para el de Parla.

Borja Mayoral se 'mojó con su futuro en el mes de mayo: "Me encuentro bien. Mis últimos dos años han estado marcados por las lesiones, lo cual me frustra un poco por no haber podido alcanzar mi mayor rendimiento y ayudar más al Getafe. Me queda un año de contrato y mi idea es cumplirlo. He jugado muy poco este año, así que espero terminar con buenas sensaciones, compitiendo, y empezar de cero en la pretemporada".

Convocatoria del Getafe para visitar al Betis en La Cartuja

Porteros: David Soria, Diego Ferrer, Jiri LetácekDefensas: Johan Mojica, Dakonam Djené, Nemanja Gudelj, Saba Sazonov, Andrés García, Zaid Romero, Jean Ives, Valou, Davinchi, Moha Hamdoune, Sebastián Boselli

Mediocampistas: Francho Serrano, Orel Mangala, Mario Martín, Alberto Risco, Óscar López

Delanteros: Enes Ünal, Martín Satriano, Iván Azón,Joselu Pérez