El Getafe le gana la primera batalla a LaLiga y a la RFEF con sus fichajes de invierno

El Juzgado de lo Mercantil 15 de Madrid ha estimado parcialmente este viernes las medidas cautelares solicitadas por el equipo madrileño

El Getafe podrá inscribir a los jugadores fichados en el mercado de invierno gracias a que el Juzgado de lo Mercantil 15 de Madrid estimó parcialmente este viernes las medidas cautelares solicitadas por el equipo azulón.

Según fuentes judiciales, el tribunal "ha suspendido los efectos de varias resoluciones dictadas por órganos de LaLiga y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que declaraban al club excedido en su Límite de Coste de Plantilla Deportiva e impedían la inscripción de jugadores en el mercado invernal de la temporada 2025/2026".

La decisión judicial, motivada por el peligro "derivado del inminente cierre del mercado de fichajes el próximo 2 de febrero", suspende cautelarmente las resoluciones de LaLiga y de la RFEF impugnadas y ordena mantener abierta la ventana de inscripción para el equipo que preside Ángel Torres.

Sin embargo, no es una victoria completa para el Getafe. Como aclaran las fuentes judiciales, la resolución "no obliga a LaLiga a reconocer de forma automática el límite salarial ni autoriza directamente la inscripción automática de jugadores sin oír antes a los demandados".

Los problemas del Getafe se basan en los 20 millones de euros que el equipo azulón recibiría si Christantus Uche, cedido al Crystal Palace en el mercado veraniego, disputara diez partidos como titular. Esa operación, inicialmente, había permitido al Getafe disponer de un saldo positivo para inscribir jugadores, pero la condición todavía no se ha cumplido.

Por esa razón, LaLiga recalculó el límite salarial del equipo del sur de Madrid, reduciéndolo de 51,9 millones a 34,8, cifra que implicaba un exceso de 17 millones y, por tanto, inhabilitaba al Getafe para inscribir nuevos jugadores.

LaLiga y la RFEF disponen ahora de veinte días hábiles para formular oposición a la medida cautelarísima, después de los cuales el juez resolverá si mantiene abierta la inscripción de jugadores o la cierra definitivamente.

El Getafe, durante el mercado de invierno, cerró cuatro fichajes: Martín Satriano, Sebastián Boselli, Zaid Romero y Luis Vázquez.

Bordalás manda un aviso a navegantes

José Bordalás, entrenador del Getafe, advirtió este viernes en rueda de prensa de que su equipo sufrirá hasta el final de la temporada para lograr la permanencia, aunque destacó la mejoría que mostró tras el choque ante el Girona, en el que perdió dos puntos por un gol de Vitor Reis en el minuto 94.

El próximo domingo el Getafe recibirá al Celta en el Coliseum. Está en la frontera del descenso y necesita ganar para mantenerse fuera de los puestos peligrosos. Bordalás se mostró optimista de la evolución del conjunto azulón con los nuevos refuerzos pero dejó claro que no será fácil mantenerse en Primera División.

"Sufrir vamos a sufrir, que no le quepa duda a nadie. Todos vemos cómo está la Liga, el potencial de los equipos y la igualdad que hay. Hace pocas semanas estábamos de novenos a décimos y antes de acabar la pasada jornada estábamos en descenso. Va a ser muy duro. Pero el equipo acabó con buenas sensaciones y ese era el camino porque competimos", señaló.