Iker Bravo, un refuerzo de lujo para Las Palmas

Iker Bravo se acerca a la UD Las Palmas en calidad de cedido para reforzar el ataque y apuntalar el sueño del ascenso a Primera División

La UD Las Palmas continúa muy activa en el mercado de invierno con la mirada puesta en un objetivo prioritario: regresar a Primera División. En ese contexto, la dirección deportiva del club amarillo trabaja intensamente para reforzar el ataque y ya negocia con el Udinese la llegada del delantero Iker Bravo, que podría aterrizar en la isla en calidad de cedido.

El club canario considera que el perfil del joven atacante encaja perfectamente en el proyecto liderado por Luis García, tanto por su talento como por su proyección, en una temporada en la que cada detalle puede marcar la diferencia en la lucha por el ascenso.

Iker Bravo, dispuesto a asumir el reto en Gran Canaria

A sus 21 años, Iker Bravo valora muy positivamente la opción de recalar en Las Palmas. El delantero español entiende que necesita continuidad y minutos, algo que no ha tenido en el conjunto italiano durante la presente campaña. Aunque inició el curso con protagonismo, su situación cambió tras su participación en el Mundial Sub-20, donde fue uno de los capitanes de la selección española.

Su decisión de acudir al torneo internacional no fue bien recibida en Udine y, desde su regreso, su presencia en el once ha sido testimonial. Esta falta de regularidad ha llevado al jugador a buscar una salida que le permita recuperar sensaciones y confianza.

Una operación bien encaminada

Las negociaciones entre ambos clubes avanzan a buen ritmo. La fórmula que se maneja es una cesión, con la posibilidad de incluir una opción de compra condicionada al ascenso del conjunto amarillo. Un escenario que beneficia a todas las partes y que facilitaría la operación.

Uno de los factores clave para el optimismo en la UD Las Palmas es la excelente relación con la agencia Wassermann, representante del futbolista y también de varios jugadores importantes del vestuario canario como Sandro, Kirian, Álex Suárez o Viti. Este vínculo ha permitido agilizar contactos y acercar posturas.

Refuerzos ofensivos para un proyecto ambicioso

Desde hace semanas, en el club se asumía que era necesario reforzar la parcela ofensiva. La salida de Jaime Mata, los problemas físicos recurrentes de Sandro y la posible marcha de Marc Cardona han obligado a buscar nuevas alternativas para el ataque.

En este mercado ya han llegado Benedetti, Estanis Pedrola y el atacante japonés Miyashiro, y la incorporación de Bravo sería el cuarto refuerzo invernal. Pedrola y Benedetti ya han debutado, y el primero incluso fue decisivo marcando el gol del triunfo en Zaragoza.

Luis García y un entorno ideal para crecer

El cuerpo técnico confía en que el delantero pueda explotar su potencial en un entorno favorable. Luis García está logrando sacar la mejor versión de jugadores como Jesé Rodríguez, autor de cuatro goles en los últimos tres partidos, y ha revitalizado el rendimiento de Jonathan Viera.

La llegada de Iker Bravo añadiría competencia y variantes ofensivas, además de encajar en una plantilla joven y ambiciosa que ocupa puestos de ascenso directo.

Un fichaje con visión de futuro

Formado en La Masia y con paso por el Real Madrid Castilla, Iker Bravo es considerado un futbolista con margen de crecimiento. En Las Palmas podría incluso ser inscrito con dorsal del filial, siguiendo la línea de otros jóvenes que han tenido impacto inmediato.

Si no surgen contratiempos, su llegada podría convertirse en uno de los movimientos más destacados del mercado invernal para la UD Las Palmas, que sigue reforzándose con decisión para cumplir su gran objetivo de la temporada.