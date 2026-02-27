Luis García sorprende ante el mal momento de Las Palmas: "No se analiza el proceso, pero es parte de la profesión"

El técnico del cuadro de Gran Canaria trató de mostrarse tranquilo ante la racha siete encuentros sin ganar que le ha llevado cerca de estar fuera de los puestos de play off de ascenso

Las Palmas tratará el próximo domingo de dar un giro de 180 grados a su situación de resultados de las últimas jornadas. Los pupilos de Luis García se encuentran en una peligrosa dinámica que les ha llevado a no encontrar la victoria en las siete últimas jornadas. Las Palmas se ha agarrado al buen momento de Jesé Rodríguez y a cinco empates en esas siete jornadas que le han convertido en el equipo que más tablas suma en lo que va de temporada.

Las Palmas, debido a esta mala racha de resultados, se ha quedado cerca de los puestos fuera del play off de ascenso a Primera. Los de Luis García suman 42 puntos y tienen al acecho a un Córdoba que el pasado miércoles tuvo en su mano la oportunidad de colocarse sexto pero que tras caer ante el Ceuta sigue en la séptima posición.

Luis García, tranquilo con su posición de entrenador en Las Palmas

Este viernes, Luis García se sentó ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo ante la Cultural Leonesa del próximo domingo. Preguntado Luis García sobre su puesto de entrenador en Las Palmas y sobre el apoyo de los que mandan en el cuadro canario, el técnico habló de un respaldo mayor que cuando se ganaba: "El respaldo que siento es todavía mayor que cuando ganábamos. Estoy feliz en Las Palmas, estoy en un club diferente y compuesto por gente de fútbol que ve más allá de los resultados y atiende al proceso".

Explicó Luis García que en Las Palmas saben que existe una plantilla joven por lo que hay que entender la complicación del proceso y además reconoció estar tranquilo por el trabajo que se está haciendo: "Saben que tenemos una plantilla joven y que el trayecto es complicado. Estoy muy tranquilo porque trabajamos bien. En estos siete partidos, salvo los días del Racing y del Córdoba, que fuimos inferiores, pudimos conseguir la victoria. Estamos en el trabajo de mejora y autocrítica permanente para mejorar".

Las Palmas y unos jugadores que entrenan como 'animales' según Luis García

Luis García sacó pecho para hablar de la forma de entrenar que tienen sus jugadores y cómo vive con tranquilidad el momento del equipo: "Estoy tranquilo, al entrenador siempre es difícil de entenderlo. Casi siempre se nos juzga por el resultado final y no se analiza el proceso, pero es parte de la profesión. Tengo un equipo que entrena como animales y con ganas de revertir la situación. Lo vi el otro día que nos fuimos jodidos tras el empate final ante el Castellón. Estoy feliz y tranquilo".

Luis García no piensa en un octavo tropiezo en Las Palmas

Preguntado Luis García sobre la posibilidad de una octava jornada sin ganar, el técnico de Las Palmas prefirió no pensar en supuestos y se centra en mejorar: "Cualquier equipo puede permitirse cualquier cosa porque es fútbol y es la vida. Siempre quieres conseguir la victoria porque la exigencia de todos es ganar todos los partidos, pero es imposible. Ningún club del mundo es capaz de ganar todos los encuentros. No pienso ni hablo de supuestos, como el anterior del Córdoba ganando en Ceuta, que no pasó. Trato de mejorar cada semana para tomar mejores decisiones y ayudar a los jugadores".

La urgencia de Las Palmas y el dato de los empates

Por último, Luis García dejó claro que no existe urgencia en la plantilla y sí motivación por ganar a la Cultural Leonesa: "Una cosa es motivados y otra cosa es con urgencia. No tiene nada que ver. Están muy motivados, preparados y convencidos, así que vamos a León a por el partido. No tengan ninguna duda. Las urgencias y las prisas nunca son buenas, por lo que tenemos que seguir sabiendo que el camino es complicado, pero que vamos a salir de las curvas y salir hacia adelante".

Además, le restó importancia al dato que dice que Las Palmas es el que más empata de Segunda división: "Es un dato más. Si no recuerdo mal, el año del ascenso con García Pimienta hay 18 empates. Evidentemente nos habría gustado haber ganado más partidos de esos empates. Creo que hemos estado cerca de ganar más partidos que de empatarlos, aunque nos ha faltado algo de acierto. Si te pones a ver la parte positiva de esos empates muestra que también cuesta que nos ganen".