Sandro Ramírez y Jesé Rodríguez: la 'vieja' guardia de Las Palmas al rescate de Luis García

Los canarios más veteranos en el conjunto de Gran Canaria marcaron y asistieron en la primera victoria después de siete jornadas sin ganar. "Es el gol de todos, le ha pegado con la fuerza de todos, y eso es un equipo", declaró el técnico sobre el gol del '19'

Un total de ocho jornadas ha tenido que esperar Las Palmas de Luis García para tener que reencontrarse con los triunfos en LaLiga Hypermotion. En ese periodo de tiempo, los canarios han evitado salir de los puestos de play off de ascenso gracias a cinco empates en esas siete jornadas que le llevaron al abismo al final de la jornada 27. Este pasado domingo Las Palmas visitaba a un rival que parecía idóneo para el triunfo como la Cultural Leonesa que no gana en Liga desde el pasado 7 de diciembre.

Las Palmas, al son del gol de Sandro Ramírez y la asistencia de Jesé Rodríguez

Las Palmas fue incapaz en la primera parte de romper el empate a cero ante la Cultural Leonesa y los de Rubén de la Barrera dispusieron incluso de más disparos a puerta. En el segundo tiempo los de Luis García impusieron su calidad y los goles de Mika Mármol en el 48 y de Fuster en el 57 dejaron muy tocada la moral culturalista.

En el segundo gol de Las Palmas hubo un protagonista que empieza a ser costumbre en el cuadro canario como Jesé Rodríguez para ponérsela a Fuster en la frontal tras driblar hacia dentro. Jesé Rodríguez sumaba así su tercera participación directa en los goles de Las Palmas en las tres últimas jornadas y tras los tantos que firmó ante Castellón y Mirandés.

Luis García se rinde a Jesé Rodríguez y Sandro Ramírez

Sobre el nivel de Jesé Rodríguez, Luis García se mostró encantado por la generosidad del que fuese canterano del Real Madrid: "Jesé ha hecho cosas de muchísimo nivel y valor, no solo con el balón. Todos conocemos su faceta con balón y sus descargas de mucha calidad. Estamos viendo a un Jesé generoso en el esfuerzo defensivo. Se lo ha dejado todo, al igual que sus compañeros. Por eso el equipo es el menos goleado de la categoría".

Pero Jesé Rodríguez no es el único 'viejo' rockero que se ha sumado a Las Palmas en las últimas jornadas. En la 27, Las Palmas se alegraba de la vuelta de Sandro Ramírez después de 279 días y confesando que en cierto momento de su recuperación se había planteado su retirada del fútbol.

Si en la jornada 27 Sandro Ramírez volvía a sentirse futbolista con Las Palmas, este pasado domingo pudo gritar junto al resto de sus compañeros el último de los goles de los de Luis García. Sandro Ramírez firmó el 0-3 en el 91 cuando la Cultural Leonesa estaba volcada sobre la portería canaria en busca de un tanto.

El propio Luis García, hablando del refuerzo que supone el triunfo de Las Palmas, elogió el tanto de Sandro Ramírez y lo calificó como "el gol de todos". Luis García dejó claro que en este periodo en el que las victorias no han llegado, nadie se ha rendido en el club: "Refuerza todavía más el gol de Sandro, que tras siete meses de lesión ha hecho un golazo. Es el gol de todos, le ha pegado con la fuerza de todos, y eso es un equipo. Me alegro por los jugadores, la afición y la gente del club porque nadie ha dejado de creer pese a los resultados. Seguimos adelante para crecer como equipo y club".

Jesé Rodríguez y Sandro Ramírez crecieron en Real Madrid y Barcelona pero sienten a Las Palmas

Entre Jesé Rodríguez y Sandro Ramírez han jugado un total de 176 encuentros oficiales con Las Palmas, 92 y 84 respectivamente. En lo que a goles se refiere, Jesé Rodríguez ha marcado 21 dianas y Sandro 18.

Pero las carreras del '10' y del '19' no empezaron a nivel profesional en Las Palmas sino que curiosamente fueron en acérrimos rivales como son Real Madrid y Barcelona. Ambos debutaron con los primeros equipos de blancos y culés pero sus corazones siempre han sido de la Unión Deportiva Las Palmas.