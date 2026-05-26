Terror al descenso en el Leganés: despide a Igor Oca y ya tiene nuevo entrenador

El cuadro pepinero anunció este martes la destitución del técnico vasco que llegó como interino pero que terminó ganándose la continuidad. Ha dirigido a los madrileños durante 25 jornadas

LaLiga Hypermotion no deja de sorprender esta temporada ni siquiera cuando solo queda una jornada para la finalización de la Liga regular. Este mismo martes el Leganés ha anunciado la destitución de Igor Oca. El técnico vasco, que llegó en sustitución de Paco López en el mes de diciembre, ha estado al frente de los pepineros durante 25 jornadas pero las seis derrotas en los últimos ocho encuentros han terminado por ser insostenible para su continuidad.

El Leganés, con la última jornada a la vuelta de la esquina, no ha tardado en anunciar a su nuevo entrenador, Carlos Martínez, que fue jugador y también entrenador de los pepineros. Carlos Martínez salvó al Leganés del descenso a Primera RFEF en la temporada 2022/23 cuando llegó a falta de ocho jornadas para el final y obró el milagro.

El Leganés despide a Igor Oca y cuenta con Carlos Martínez como nuevo entrenador

El Leganés no ha dudado en despedir a Igor Oca ya que los pepineros se han complicado la vida en exceso en las últimas jornadas de LaLiga Hypermotion. La derrota ante el Cádiz del pasado fin de semana fue la gota que colmó el vaso de los madrileños ya que no les permite confirmar aún su permanencia en Segunda la próxima temporada. El Leganés cerrará la temporada el próximo domingo en un partido a vida o muerte ante el Mirandés.

Igor Oca en un partido con el Leganés B del comienzo de temporada

Al Leganés le valdría incluso el empate pero si el Mirandés consigue sacar los tres puntos en Butarque el próximo domingo, las posiciones de ambos conjuntos se invertirán y los pepineros descenderían a Primera RFEF. Es importante recordar que el Leganés fue junto a Real Valladolid y Las Palmas uno de los equipos que el pasado curso descendió desde LaLiga EA Sports.

El comunicado del despido de Igor Oca

El Leganés ha informado de la salida de Igor Oca al tiempo que ha confirmado que el técnico vasco no seguirá en ningún otro cargo dentro de la estructura del club: "El C.D. Leganés y el entrenador Igor Oca separan sus caminos. El club ha dado por finalizada su relación contractual, por lo que Oca no continuará al cargo del primer equipo. El preparador de Basauri se hizo cargo del primer equipo el pasado 4 de diciembre en sustitución de Paco López, tras haber dirigido al Leganés 'B' en la primera parte de la temporada. El club le agradece a Igor Oca su trabajo y dedicación durante estos meses, al tiempo que le desea la mejor de las suertes en el futuro".

El comunicado de la llegada de Carlos Martínez

El Leganés ha mostrado ilusión con la llegada de Carlos Martínez en el comunicado de su anuncio: "El C.D. Leganés ha llegado a un acuerdo con Carlos Martínez para su regreso al banquillo pepinero. El que fuera futbolista y técnico blanquiazul en el pasado retorna ahora para dirigir al primer equipo en el trascendental partido de este domingo (21:00 horas) ante el C.D. Mirandés.

A sus 45 años, el de Llerena vuelve al Ontime Butarque directo desde Arabia Saudí, donde se encontraba desarrollando su última experiencia profesional, después de haber dirigido al equipo en las últimas ocho jornadas de la temporada 2022/23, consiguiendo la permanencia en LALIGA HYPERMOTION en aquel curso. Antes, había dirigido durante dos cursos y medio al Leganés 'B', y había formado parte del cuerpo técnico del primer equipo junto a Javier Aguirre.

Como futbolista, Carlos Martínez fue uno de los jugadores más queridos por la afición pepinera, defendiendo el escudo del laurel durante cinco temporadas en dos etapas (2007-2010 y 2012-2014), en las que disputó 155 partidos oficiales y capitaneó al equipo en el ascenso a Segunda División de 2014 en L'Hospitalet".