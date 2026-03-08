Así queda la Ligue 1 tras el triunfo del Lens y la derrota del PSG en la jornada 25 de Francia

La Ligue 1 vivió este fin de semana su jornada 25 y la derrota inesperada del PSG ante el Mónaco fue la gran sorpresa. El Lens aprovechó este tropiezo tras imponerse al Metz y el Lille tropezó ante el Lorient

La Ligue 1 no está ni mucho menos tan decidida y clara como en cursos anteriores ocurría con el PSG. Los parisinos, dirigidos por Luis Enrique, no son ese equipo casi imbatible de antaño y al menos, en Francia, tendrán que seguir peleando por un título que el Lens está empeñado en arrebatarle. El PSG arrancó la jornada 25 de la Ligue 1 este pasado viernes y lo hizo con una sorpresa mayúscula en contra de los pupilos de Luis Enrique que perdieron ante el Mónaco por 1-3.

Este tropiezo fue aprovechado por el Lens este mismo domingo al vencer por 3-0 al Metz. El Marsella también se acercó al PSG aunque están aún a 11 puntos de diferencia de los parisinos pese al triunfo ante el Toulouse por 0-1. Una de las sorpresas de la jornada la protagonizó el Lille que fue incapaz de pasar del empate a uno ante el Lorient. El Stade Rennais cumplió con lo previsto y venció al Niza. El Lyon por su parte no puso pasar del empate a uno ante el Paris FC.

PSG 1-3 Mónaco

Doblegado por sus propios errores, sobre todo el primero de Zaire Emery en el 0-1, el París Saint-Germain alimentó de nuevo la duda en su liderato en la liga francesa, derrotado en el Parque de los Príncipes por 1-3 por el Mónaco, que ya lo ganó en la primera vuelta, volvió a hacerlo y se tomó la revancha de la Liga de Campeones.

Un golpe para el equipo parisino, con cuatro puntos de renta en la cima a la espera del partido de esta jornada del Lens. Quizá con un resultado excesivo en contra, por más méritos que acumuló sobre la portería contraria, sin la pegada que sí tuvo su rival, pero también con los fallos atrás que no concedió el Mónaco. La diferencia en el marcador, mientras asoma el Chelsea en los octavos de final de la máxima competición europea.

Lens 3-0 Metz

El Lens no dejó escapar esta vez el llamativo tropiezo del PSG, derrotado el viernes por el Mónaco, y ganó con solvencia al Metz (3-0) para situarse a un punto del campeón en la carrera por el título de la Ligue 1 que este fin de semana completó la vigésima quinta jornada.

El revés encajado hace dos jornadas también contra el Mónaco y el empate posterior frente el Estrasburgo emitieron síntomas de decaimiento del equipo de Pierre Sage, gran parte del curso en el primer puesto pero que hace semanas fue desplazado del primer lugar por el París Saint Germain. Pero el inesperado resbalón del conjunto de Luis Enrique ha alentado otra vez al Lens que esta vez, ante el Metz, en el estadio Bollaert-Delelis, no falló y se reencontró con el triunfo y con el liderato a tiro.

Toulouse 0-1 Marsella

Un gol del inglés Mason Greenwood, que además se erigió en el máximo goleador de la Ligue 1 en solitario, propició la revancha del Marsella ante el Toulose (0-1), que cuatro días atrás le eliminó en los octavos de final de la Copa de Francia. Por segunda vez en cuatro días el Toulouse se midió al Marsella. Entonces fue en Copa y la clasificación, por penaltis, fue para el equipo del español Carles Martínez. Ahora, gracias a Greenwood, el mejor futbolista del Olympique, la victoria fue para el cuadro marsellés.

Lyon 1-1 Paris FC

El Paris FC estuvo a punto de llevarse los tres puntos en casa de un Lyon tras adelantarse en el minuto 63 con el gol de Munetsi. Tolisso, de penalti, puso las tablas cuando los parisinos ya celebraban el triunfo en el minuto 96 para terminar la jornada en la cuarta plaza de la Ligue 1 con 46 puntos e igualando al Marsella.

Resultados de la Ligue 1 en la jornada 25

Clasificación actualizada de la Ligue 1