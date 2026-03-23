Pablo Longoria deja oficialmente el Olympique de Marsella tras seis años

Pablo Longoria pone fin a su etapa en el Olympique de Marsella tras alcanzar un acuerdo definitivo con la directiva

El Pablo Longoria ya es oficialmente historia en el Olympique de Marsella. El dirigente español ha finalizado su vinculación con el club francés tras alcanzar un acuerdo definitivo con el propietario, Frank McCourt, poniendo fin a una etapa de seis años marcada por cambios constantes.

Un acuerdo que pone fin a semanas de incertidumbre

Después de haber sido apartado de sus funciones a finales de febrero, Longoria y la directiva del club han cerrado las condiciones de su salida. La entidad marsellesa agradeció públicamente su compromiso, dedicación y trabajo, aunque no ofreció detalles económicos del acuerdo.

Este desenlace llega tras semanas de negociaciones en las que ambas partes buscaban una solución que pusiera fin a una relación ya deteriorada.

Una gestión marcada por la reconstrucción

Cuando Longoria aterrizó en Marsella en 2020 como director deportivo, el club atravesaba una situación delicada tanto a nivel deportivo como financiero. Su ascenso a la presidencia en 2021, con apenas 34 años, lo convirtió en uno de los dirigentes más jóvenes del fútbol francés.

Durante su mandato, impulsó una profunda renovación de la plantilla con la llegada de numerosos fichajes, lo que permitió al equipo recuperar competitividad y regresar a competiciones europeas como la UEFA Champions League.

Resultados positivos, pero sin títulos

En el plano deportivo, el Marsella logró mantenerse en posiciones destacadas de la Ligue 1, firmando varias temporadas en el podio y alcanzando fases avanzadas en torneos europeos. Sin embargo, uno de los grandes puntos pendientes fue la ausencia de títulos, algo que terminó pesando en la valoración global de su gestión.

Inestabilidad constante en el banquillo

Uno de los aspectos más criticados de su etapa fue la falta de continuidad en el cuerpo técnico. Bajo su dirección, el club contó con numerosos entrenadores, entre ellos Jorge Sampaoli, Igor Tudor y Roberto De Zerbi, reflejo de una estructura deportiva en constante transformación.

Esta inestabilidad dificultó la consolidación de un proyecto sólido a largo plazo.

Cambios internos y decisión final

La salida de Longoria se enmarca dentro de una reorganización impulsada por McCourt, quien decidió dar un nuevo rumbo al club. Movimientos internos recientes, como cambios en la dirección deportiva, terminaron por acelerar su marcha.

El contexto deportivo tampoco ayudó, con resultados irregulares que aumentaron la presión tanto desde la afición como desde la cúpula directiva.

Despedida y futuro abierto

En su mensaje de despedida, Longoria expresó su agradecimiento hacia el club, los jugadores y los aficionados, destacando el vínculo construido durante estos años. Por su parte, el Marsella le deseó éxito en sus próximos retos profesionales.

Con experiencia en el fútbol europeo, el directivo español despierta ya el interés de varias entidades importantes, lo que sugiere que su próximo destino podría estar en un club de primer nivel.

Así se cierra una etapa intensa en Marsella, marcada por la ambición, los cambios constantes y el objetivo, no siempre logrado, de devolver al club a la élite del fútbol europeo.