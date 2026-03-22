El Olympique de Lyon se enfrenta a una millonaria demanda por Igor Jesús

El Olympique de Lyon se ve envuelto en una disputa legal de 54 millones de euros por el fichaje frustrado de Igor Jesús

El Olympique de Lyon atraviesa una nueva tormenta institucional tras conocerse una demanda millonaria relacionada con el traspaso del delantero brasileño Igor Jesús. La cifra reclamada ronda los 54 millones de euros, en un caso que ha llamado la atención por un detalle insólito: el jugador nunca llegó a disputar un solo partido con el conjunto francés.

Este conflicto legal añade más presión a una entidad que ya arrastra importantes problemas económicos y cuestionamientos sobre su modelo de gestión.

El origen del conflicto: un traspaso nunca completado

La disputa nace a partir de un acuerdo firmado en 2024 entre el Lyon y el Botafogo, ambos integrados dentro del grupo Eagle Football Holdings. En ese momento, el empresario John Textor era la figura principal del conglomerado.

El traspaso del jugador se fijó inicialmente en 35 millones de euros, con un calendario de pagos dividido en varios plazos. Sin embargo, el club francés incumplió el primer pago, lo que desencadenó el conflicto. Posteriormente, las condiciones fueron renegociadas, elevando la cifra y ampliando el número de cuotas, pero la deuda siguió sin regularizarse.

La intervención del fondo de inversión

Ante la falta de pago, el Botafogo decidió ceder los derechos de cobro a un fondo financiero, MC Credit Partners LP, que ahora reclama judicialmente la cantidad adeudada. La demanda incluye no solo la deuda principal, sino también intereses acumulados y penalizaciones por incumplimiento.

El caso ha sido llevado a los tribunales en Londres, lo que eleva aún más la repercusión internacional del conflicto. Según la documentación presentada, el Lyon no saldó la deuda dentro del plazo estipulado, lo que habilitó al fondo a exigir el pago completo.

Un jugador que tomó otro rumbo

Mientras el litigio avanzaba, Igor Jesús terminó fichando por el Nottingham Forest, operación por la cual el Botafogo ingresó una cantidad considerable, aunque muy inferior a la pactada inicialmente con el Lyon.

Este giro de los acontecimientos convierte el caso en una situación especialmente llamativa: un club demandado por un fichaje que nunca se concretó en términos deportivos.

Dudas sobre el modelo de multipropiedad

El episodio ha reavivado el debate sobre el sistema de multipropiedad en el fútbol moderno. El hecho de que Lyon y Botafogo pertenezcan al mismo grupo empresarial ha generado sospechas sobre la transparencia y equidad de ciertas operaciones internas.

De hecho, no es la primera vez que surgen tensiones entre ambos clubes. En meses anteriores, el Botafogo ya había cuestionado otras transferencias realizadas dentro del grupo, alegando que los valores de mercado no se correspondían con las cifras acordadas.

Un contexto económico preocupante

Más allá del caso concreto, la situación financiera del Olympique de Lyon es motivo de preocupación. El club ha registrado pérdidas muy elevadas en los últimos ejercicios, lo que ha puesto en duda su estabilidad a medio plazo.

Incluso ha llegado a enfrentarse al riesgo de sanciones administrativas por parte de los organismos reguladores del fútbol francés. En este contexto, la llegada de Michele Kang a la presidencia supuso un intento de reconducir la situación tras la salida de Textor.

Impacto en el mercado y en la credibilidad

Expertos legales han advertido que un caso de este calibre puede afectar a la confianza en el mercado de fichajes, especialmente en operaciones financiadas mediante créditos. Un impago de alto perfil como este podría hacer que inversores y entidades financieras actúen con mayor cautela en futuras negociaciones.

En definitiva, el Olympique de Lyon se enfrenta a un problema que va más allá de lo económico. Se trata de una cuestión de credibilidad, gestión y sostenibilidad en un entorno cada vez más exigente, donde cada movimiento financiero está bajo lupa.