'Batacazo' del PSG de Luis Enrique: eliminado por el 'vecino' Paris FC en la Copa de Francia

El PSG de Luis Enrique se despidió de la Copa de Francia de forma inesperada tras caer ante el Paris FC, firmando una de las eliminaciones más sorprendentes de la temporada

La Copa de Francia volvió a demostrar que es un torneo donde los pronósticos no siempre se cumplen. En una noche inesperada en el Parque de los Príncipes, el Paris FC protagonizó una de las mayores sorpresas recientes al eliminar al Paris Saint-Germain en los dieciseisavos de final. Un solitario gol de Nanitamo Ikoné en el minuto 74 fue suficiente para derribar al vigente campeón y cortar de raíz su sueño de conquistar el título por tercera temporada consecutiva.

Un PSG dominante pero sin eficacia

El conjunto dirigido por Luis Enrique llevó el peso del partido durante gran parte del encuentro. La posesión fue claramente favorable al PSG, que acumuló llegadas y ocasiones, pero volvió a evidenciar un problema recurrente: la falta de contundencia ofensiva. Cada intento parisino se encontró con la seguridad del guardameta Obed Nkambadio, que firmó una actuación sobresaliente bajo palos y sostuvo con firmeza a su equipo.

Pese a controlar el ritmo del juego, el PSG no logró transformar su dominio en goles, una circunstancia que acabaría resultando decisiva.

El golpe inesperado del Paris FC

Cuando el encuentro parecía encaminarse a una prórroga, el Paris FC aprovechó su oportunidad. Una acción basada en la presión en el mediocampo permitió a Kebbal recuperar el balón, que pasó rápidamente por Camara antes de llegar a Ikoné. El atacante, con sangre fría dentro del área, controló y definió con un disparo cruzado imposible para Lucas Chevalier.

El gol silenció al estadio y confirmó una hazaña histórica: el Paris FC vencía por primera vez al PSG en un derbi oficial.

Cambios que no alteraron el desenlace

Luis Enrique buscó cambiar la dinámica del partido con la entrada de Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Nuno Mendes, pero ni siquiera con piernas frescas logró romper el entramado defensivo rival. En los minutos finales, la fortuna tampoco acompañó al PSG: Warren Zaïre-Emery estrelló un balón en el larguero en el minuto 87, simbolizando la frustración de una noche sin premio.

Frustración contenida en el banquillo

Tras la eliminación, Luis Enrique compareció ante los medios con un discurso sereno pero crítico con el resultado. El técnico insistió en que su equipo hizo “un partido muy completo”, destacando el rendimiento colectivo e individual, aunque reconoció que el fútbol se decide en las áreas.

Para el entrenador español, el marcador fue injusto, pero asumió el desenlace como parte del deporte y felicitó al Paris FC por su clasificación.

Las quejas de Ramos y el debate arbitral

No todos compartieron la calma del entrenador. Gonçalo Ramos expresó su enfado tras el pitido final, señalando el planteamiento defensivo del rival y cuestionando la actuación arbitral. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre los límites del juego defensivo y el papel de los árbitros en este tipo de encuentros cerrados.

Un tropiezo que deja huella

La eliminación supone el peor resultado del PSG en la Copa de Francia desde la temporada 2013/14, un dato que refleja la magnitud del golpe. Más allá del marcador, el tropiezo sirve como recordatorio de que ningún favoritismo garantiza el éxito.

Para el Paris FC, la noche quedará grabada como una de las más importantes de su historia. Para el PSG, es una advertencia clara en una temporada que aún exige respuestas y títulos.