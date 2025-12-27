Entradas agotadas: Málaga CF prepara una fiesta navideña en La Rosaleda

El Málaga CF agotó las 10.000 entradas para su entrenamiento navideño en La Rosaleda, que promete una tarde llena de fútbol, música y actividades para los más jóvenes

El Málaga CF vivirá un baño de masas en el Estadio La Rosaleda para despedir el 2025. La jornada, marcada por el entusiasmo de los más jóvenes, se celebrará el próximo lunes 29 de diciembre, cuando el equipo retome los entrenamientos tras el parón navideño. Según informó oficialmente el club, las 10.000 entradas gratuitas puestas a disposición de los aficionados se han agotado en tiempo récord.

Comunicado oficial del club

El primer equipo blanquiazul abrirá sus puertas a la afición para compartir la ilusión de la Navidad y los buenos resultados recientes. La sesión comenzará a las 17:00 horas, con la apertura de accesos prevista a las 16:30 horas, y permitirá a los seguidores disfrutar del equipo en zonas como Fondo Sur bajo, Preferencia baja y Fondo Norte bajo.

Programación especial con espíritu navideño

La jornada contará con diversas actividades, comenzando con la actuación de la Banda de Música María Santísima del Rocío, que animará los exteriores del estadio y pondrá música durante el entrenamiento y el saludo final del equipo. Además, la entrada será gratuita, sin numerar, y se debía descargar previamente desde la web oficial del club, con un límite máximo de 6 entradas por persona.

Actividades para los más pequeños

La mascota Súper Boke acompañará a los niños durante toda la tarde, participando en el cierre del evento junto al Cartero Real, encargado de recoger las cartas a los Reyes Magos en los accesos principales y zonas de grada. La jornada también incluirá la repartición de caramelos, pegatinas y tarjetas navideñas, así como obsequios blanquiazules al público al finalizar la sesión.

Una tradición que une al club con la afición

El entrenamiento navideño se ha convertido en una cita emblemática para los seguidores del Málaga CF, que año tras año se acercan al estadio para compartir un momento único con sus ídolos. La combinación de fútbol, actividades lúdicas y ambiente navideño asegura una experiencia inolvidable, reforzando la conexión entre el club y su afición.

Un cierre de año con ilusión y alegría

Con el Estadio La Rosaleda lleno de aficionados, el Málaga CF cerrará 2025 con un evento que celebra tanto la familia blanquiazul como los valores del deporte y la alegría de la Navidad. La jornada servirá para fortalecer los lazos con los hinchas, especialmente los más jóvenes, y para iniciar 2026 con motivación y espíritu de equipo.