Muriqi, tras dar el gol de la victoria al Mallorca: "Aunque fuera parezco muy feo y duro, también soy humano"

El delantero de Kosovo se ha sincerado, tras lograr el tanto que le daba el triunfo a los de Demichelis, por los días que ha tenido que vivir, como no poder lograr la clasificación al Mundial de 2026 con su selección

Muriqi se ha reencontrado con el gol casi un mes después. El delantero de Kosovo ha vuelto a marcar las diferencias para darle el triunfo al Mallorca en el encuentro ante el Real Madrid en Son Moix.

Tras ello, el futbolista de 31 años ha querido hablar, como uno de los jugadores más destacados del equipo de Demichelis en el choque de hoy. En este sentido, el ex de la Lazio ha explicado sus sentimientos vividos en los últimos días, sobre todo tras el golpe sufrido con su selección y no poder clasificarse al Mundial de 2026.

Muriqi valora su faceta goleadora en la 2025/2026

De esta manera, Muriqi, en declaraciones para Movistar+ , ha hablado sobre su facata goleadora tras anotar un nuevo tanto que le da la victoria al Mallorca: "Pensaba que esta temporada todo empezó bien, pero acaba mal pero marcar un gol, un golazo, con dos a uno, es una gran noticia y esta temporada aunque he metido 19 este es muy especial. Hemos conseguido una gran victoria, muchas gracias a los aficionados, había un enorme apoyo, les agradezco mucho, por todo lo que me habéis dado y ojalá acabamos en Primera".

Además, Muriqi quiso darle importancia al triunfo del día de hoy ante un equipo como el Real Madrid: "Hay que ser honesto, cuando haces los cálculos antes de empezar piensas que no vas a ganar ante el Madrid, pero sacar tres puntos ante el mejor equipo del mundo, eso quiere decir que hemos hecho buen partido, estoy muy contento, orgulloso de la afición y de mis compañeros ojalá ahora sumemos seis puntos en los dos partidos en casa ante Rayo y Valencia".

Con esta victoria, el Mallorca se sitúa en la decimo séptima posición de la tabla de LaLiga EA Sports, dejando atrás el descenso, a dos puntos, tras la derrota del Elche ante el Rayo Vallecano. Tras ello, los de Demichelis tienen ocho 'finales' para lograr la salvación en Primera División, dónde se verás las caras con el Rayo Vallecano, Valencia, Alavés, Girona, Villarreal, Getafe, Levante y Oviedo.

Muriqi, sobre las semanas que ha sufrido con el Mallorca y Kosovo

Por ello, Muriqi afirma que "cuando llega el momento que Madrid intenta salvar un punto y nosotros ganamos quiere decir que hemos hecho un gran partido. Estas últimas semanas he sufrido mucho, estoy muy contento". Cabe recordar que el delantero del Mallorca ha vuelto a marcar gol casi un mes después, desde el doblete que logró en el encuentro frente a Osasuna del pasado siete de marzo en El Sadar.

Muriqi también quiso sincerarse por los días que ha sufrido en las últimas semanas, ya que falló un penalti ante el Elche en la pasada jornada y no pudo alcanzar la clasificación al Mundial de 2026: "Llevo dos semanas, aunque parezco feo y duro, soy humano y en ocasiones las emociones y los nervios me pueden. Vengo de fallar un penalti en Elche en el descuento, después perder una final para un Mundial con mi selección y ver cómo no puedo cumplir el mejor sueño de mi vida y ahora marcar y poder ganar con el dos a uno es un alivio".