Baja de última hora en la convocatoria de la selección de Inglaterra de Thomas Tuchel

La selección inglesa vio como en uno de los últimos entrenamientos de cara al estreno en el Mundial ante Croacia, se lesionaba el lateral derecho Tino Livramento. La Federación Inglesa ya ha anunciado a su relevo: Trevoh Chalobah

La selección de Inglaterra que comanda el técnico alemán Thomas Tuchel se ha encontrado con un problema de última hora con la lesión de uno de sus futbolistas como es el lateral derecho Tino Livramento. El jugador de Inglaterra se ha lesionado en una de las últimas sesiones del conjunto de Tuchel de cara al debut en el Mundial del próximo 17 en el que los ingleses se medirán a Croacia.

La Inglaterra de Thomas Tuchel anunció este lunes la triste noticia con Tino Livramento en un mensaje a través de la red social X (antes Twitter) en el que apuntaba a que se retiraba de la convocatoria "debido a una lesión". Además, los Three Lions añadían: "Estamos destrozados por ti, Tino y te deseamos una pronta recuperación".

Inglaterra se queda sin Tino Livramento y Trevoh Chalobah lo sustituye en el Mundial

Tino Livramento, de 23 años, ha tenido una temporada algo irregular en el Newcastle a consecuencia de varias lesiones que solo le permitieron participar en 17 encuentros de la Liga inglesa. Ademas, Livramento estuvo fuera de los últimos encuentros del Newcastle por una lesión en el muslo. Ahora Livramento, por una nueva lesión, se queda fuera de la disputa del Mundial con Inglaterra.

Desde la selección de Inglaterra no se ha tardado en reaccionar y minutos después de anunciar la salida de la convocatoria de Tino Livramento, informó de la inclusión en la convocatoria del Trevoh Chalobah, perteneciente al Chelsea y que el pasado 2025 debutó con los ingleses en un amistoso internacional que se celebró el 10 de junio ante Senegal y donde disputó el partido completo.

Inglaterra se llena de problemas a pocas horas del debut en el Mundial

La lesión de Tino Livramento no es el único problema que ha tenido Inglaterra en los últimos días una vez que ya está centrado en el Mundial. El combinado de Thomas Tuchel vivió días atrás el robo de parte de su material de entrenamiento y tormentas eléctricas en la concentración que provocaron que se alterasen las sesiones preparatorias de los Three Lions.

Treboh Chalobah con el Chelsea esta temporada

Inglaterra se verá las caras ante Croacia, Ghana y Panamá

La Inglaterra de Thomas Tuchel está encuadrada en el grupo L y será una de las últimas selecciones en debutar en este Mundial. Será el miércoles 17 a partir de las 22.00 horas (horas peninsular española) cuando los británicos empezarán su camino a por la segunda estrella tras cumplirse 60 años del primer y único Mundial que luce en las vitrinas de Inglaterra.

El rival de Inglaterra será una Croacia que posiblemente esté ante el último baile de Luka Modric. Los otros dos equipos que forman parte de este grupo L son Ghana y Panamá por lo que presumiblemente el líder del grupo podría 'decidirse' en esta primera jornada.