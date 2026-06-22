Courtois enciende las alarmas en Bélgica tras el empate con Irán: "Nos faltan goles"

El portero belga admite que la selección genera ocasiones, pero no encuentra el acierto necesario para encarrilar su clasificación en el Grupo G tras el 0-0 frente a Irán

La selección de Bélgica dejó escapar una nueva oportunidad para acercarse a los dieciseisavos de final del Mundial tras empatar sin goles ante Irán este domingo. Después del encuentro, el guardameta Thibaut Courtois reconoció que el principal problema de los ´Diablos Rojos´ está siendo la falta de eficacia de cara a portería, una situación que consideran imprescindible corregir antes del decisivo duelo frente a Nueva Zelanda.

El conjunto dirigido por el cuerpo técnico belga volvió a dominar durante varios tramos del partido y dispuso de ocasiones suficientes para desequilibrar el marcador. Sin embargo, la falta de acierto en los metros finales volvió a condenar a una selección que suma dos encuentros consecutivos sin encontrar el camino del gol en el Grupo G.

Courtois identifica el principal problema de Bélgica

El portero del Real Madrid fue claro al analizar el momento que atraviesa su selección. Para Courtois, Bélgica está haciendo muchas cosas bien durante los partidos, pero la ausencia de gol está impidiendo que el equipo traduzca su superioridad en victorias.

Las palabras del internacional belga reflejan la frustración de un equipo que, sobre el papel, cuenta con suficiente talento ofensivo para marcar diferencias, pero que hasta ahora no ha conseguido plasmarlo en el marcador. La falta de contundencia ha impedido a Bélgica asegurar resultados que le habrían permitido afrontar la última jornada con mayor tranquilidad.

A pesar de ello, Courtois evitó dramatizar la situación y recordó que el equipo sigue dependiendo de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda de la competición.

El reto de superar defensas cerradas en el Mundial

Uno de los aspectos que más destacó el portero fue la dificultad que están encontrando las selecciones favoritas para derribar planteamientos defensivos muy sólidos. Según explicó, muchos equipos optan por protegerse cerca de su área y reducir los espacios, una estrategia que complica enormemente la labor de los atacantes.

"El gol es lo que tenemos que encontrar contra Nueva Zelanda", afirmó Courtois, antes de profundizar en las dificultades que presenta este tipo de encuentros.

La reflexión del portero resume una tendencia cada vez más habitual en los grandes torneos internacionales. Las selecciones que parten como favoritas suelen encontrarse con rivales que priorizan el orden defensivo y esperan aprovechar cualquier error para sorprender al contragolpe.

Ante Irán, Bélgica controló buena parte de la posesión y generó llegadas al área rival, pero no logró encontrar la precisión necesaria en los momentos decisivos. El empate dejó sensaciones encontradas dentro del combinado europeo, consciente de que el margen de error se reduce conforme avanza la fase de grupos.

Nueva Zelanda, un partido decisivo para la clasificación

La última jornada enfrentará a Bélgica contra Nueva Zelanda en un encuentro que puede definir el futuro de ambas selecciones en el campeonato. Los belgas saben que una victoria les permitiría dar un paso fundamental hacia los dieciseisavos de final y evitar complicaciones innecesarias.

Courtois destacó especialmente la presencia de Chris Wood, uno de los jugadores más experimentados y peligrosos del conjunto oceánico. El delantero neozelandés representa una amenaza constante en el juego aéreo y en las acciones de balón parado, aspectos que Bélgica deberá controlar para evitar sorpresas.

Aun así, el guardameta mostró confianza en las posibilidades de su equipo y aseguró que el objetivo es claro: encontrar los espacios que no aparecieron ante Irán y recuperar la efectividad ofensiva que ha faltado en los primeros compromisos del torneo.

La selección belga afrontará así uno de sus encuentros más importantes en esta fase de grupos. Después de dos partidos marcados por la falta de gol, los Diablos Rojos están obligados a mejorar su rendimiento en ataque si quieren confirmar su candidatura y mantenerse con vida en la lucha por el título mundial.

Bélgica busca recuperar su mejor versión

Pese a las dudas que han surgido tras los últimos resultados, Bélgica mantiene intactas sus aspiraciones en el torneo. La calidad de su plantilla y la experiencia de jugadores como Courtois siguen siendo argumentos de peso para confiar en una reacción inmediata.

El empate frente a Irán dejó al descubierto una carencia evidente en la definición, pero también mostró a un equipo capaz de generar oportunidades y dominar largos tramos de los partidos. La clave ahora será transformar ese control en goles.

Con la clasificación todavía abierta, Bélgica llegará al choque contra Nueva Zelanda sabiendo que una actuación más efectiva en ataque puede cambiar por completo el panorama del Grupo G y devolver la tranquilidad a una selección que sigue aspirando a llegar lejos en el Mundial 2026.