Diferencia horaria de España con las sedes del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

España encara el Mundial 2026 pendiente del reloj: las 16 sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá imponen hasta tres husos distintos que condicionarán horarios, debuts y seguimiento del torneo desde nuestro país

España ya espera el pistoletazo de salida para que de comienzo el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, la ubicación de las 16 sedes que componen este torneo de selecciones provoca que haya que detallar cuál es la diferencia horaria con respecto a nuestro país.

Por un lado, Estados Unidos cuenta con hasta diez sedes, con una particular diferencia horaria entre ellas con respecto a España, ya que hay países como Miami, Boston, Dallas, San Francisco, Seattle o Philadelphia o Seattle, entre otros. Por otro lado, en México podemos encontrar la capital y Guadalajara y Guadalupe. Por último, Canadá tendrá dos estadios durante el Mundial, como van a ser Vancouver y Toronto.

México abre el Mundial 2026 con una importante diferencia horaria con respecto a España

En este sentido, empezamos por el país que abrirá esta nueva edición del Mundial 2026, México. El combinado de Javier Aguirre debutará mañana jueves frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México. Además, esta nación contará en este prestigioso torneo de selecciones de dos sedes más, Guadalajara y Guadalupe, que acogerán diferentes partidos durante este próximo mes.

Por ello, cabe destacar que la diferencia horaria de España con Ciudad de México, Guadalajara y Guadalupe es de ocho horas (más que alli), por lo que el México - Sudáfrica con el que empezará el Mundial se jugará a las 21:00 (hora española) y 13:00 (hora local). Sin embargo, el segundo de los citados acogerá el choque entre Corea del Sur y República Checa, fijado para el viernes 12 de junio a las 4:00 de la mañana (hora española).

Canadá divide horarios: Toronto y Vancouver marcan el pulso del Mundial

Otra de las sedes del Mundial 2026 se encuentra en Canadá. Este país dispondrá de dos estadios que acogerán diferentes encuentros como de dieciseisavos de final o de octavos. El primero de ellos será el del Toronto Stadium, el próximo viernes a las 21:00 (hora española), entre Canadá y Bosnia - Herzegovina. Por su parte, el BC Place de Vancouver será el escenario del choque entre Australia y Turquía.

La diferencia horaria de Canadá con respecto a España es más particular, ya que son diferentes con Vancouver y Toronto. Con la primera hay nueve horas de diferencia (más que allí) pero con la segunda son seis (también más que allí). Por ello, el Canadá - Bosnia-Herzegovina se jugará a las 15:00 (hora local) y el Austria - Turquía tendrá lugar a las 21:00 (hora local) y a las 6:00 (hora española).

Estados Unidos rompe el reloj del Mundial con once sedes

Por último, Estados Unidos tendrá un total de 11 sedes, divididas entre Atlanta, Boston, Miami, New York, Dallas, Philadelphia, Houston, Kansas City, San Francisco y Seattle. El primero de ellos será el lugar dónde debutará la España de Luis de la Fuente el próximo lunes 15 de junio contra Cabo Verde. Además, la selección dirigida por Mauricio Pochettino se estrenará en Los Ángeles Stadium contra Paraguay, el sábado 13 a las 3:00 (hora española).

En este sentido, Estados Unidos cuenta con más particularidades con la diferencia horaria con España por las ubicaciones de sus respectivas sedes. Por un lado, en Atlanta, Boston, Miami, Philadelphia y Nueva York son seis horas menos con respecto a nuestro país. Por otro lado, en Dallas, Kansas City y Houston son siete horas menos con respecto a España y en San Francisco, Seatelle y Los Ángeles, por último, nueve horas menos.