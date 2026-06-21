España no se equivocaba con Brahim y su Mundial con Marruecos lo confirma

El jugador nacido en Málaga y que decidió defender los colores del país de su padre a partir de 2024, suma ya dos asistencias de gol en lo que va de la cita que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. En Liga con el Real Madrid disputó 30 encuentros con seis asistencias y un gol. El malagueño se suma a una lista de siete jugadores nacidos en España

En 2024, Brahim, que había jugado con la selección española sub 21 el Europeo de la categoría en 2021, tomó una decisión en relación al país que quería defender en las siguientes citas internacionales. Brahim se descantó por Marruecos, país de nacimiento de su padre. Brahim, que es nacido en Málaga y que llegó a debutar con la selección española absoluta en un partido amistoso en 2021, tomaba esta decisión por no tener garantías de poder jugar con el combinado que en ese momento dirigía Luis de la Fuente.

Brahim empezó a participar en diferentes encuentros con Marruecos, desde amistosos a la disputa de la Copa de África y actualmente el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Brahim es una parte fundamental dentro del sistema de Mohamed Ouahbi tal y como demuestran sus dos titularidades en lo que va de la cita mundialista de este verano.

Brahim confirma el acierto de Marruecos al 'robárselo' a España

Después de dos partidos de Brahim con la selección de Marruecos, el malagueño ha confirmado que la idea de la selección española de no dejarlo escapar rumbo al combinado africano era acertada. Brahim ya suma dos asistencias en lo que va de Mundial y está siendo uno de los protagonistas en la creación de juego de Marruecos.

La Marruecos de Mohamed Ouahbi, plagada de jugadores fuera de su territorio y otros tantos nacidos en España, forma parte del grupo C del Mundial junto a Brasil (con el que empató en el encuentro de la primera jornada), Escocia (al que venció por la mínima) y Haití, el combinado más débil y al que los africanos se medirán en la última jornada.

Brahim, un caso más de la Marruecos; capital España

El nombre de Brahim no es el único de un jugador de Marruecos que a pesar de haber nacido en España, decidió defender los colores del país vecino por diferentes motivos. Uno de ellos es Munir Mohamadi, el guardameta de 37 años que actualmente juega en el Berkane de Marruecos, nació en Melilla y en España ha pasado por equipos como Numancia o Málaga.

Chadi Riad, jugador nacido en España y que defiende la camiseta de Marruecos

Hakimi es otro de los casos de jugadores que nació en España. El actual jugador del PSG y con pasado en Real Madrid y Dortmund, nació en la capital de España y actualmente es uno de los 'jefes' del combinado marroquí en el Mundial. Chadi Riad, nacido en Palma de Mallorca y que actualmente juega en el Crystal Palace de la Premier League, pasó por la cantera del Barcelona y por el Real Betis en la 2023/24.

Saibari, la estrella de Marruecos nació en España

Nacido en Vic, Ayoube Amaimouni nunca ha jugado en un equipo español de manera profesional y a sus 21 años está desarrollando su carrera en el Eintracht de Francfort de la Bundesliga. El último de los casos se trata de la gran estrella de Marruecos en este Mundial, Ismael Saibari, que ya suma dos goles. Nacido en Terrasa hace 25 años, el mediapunta ha desarrollado toda su carrera profesional hasta el momento en el PSV de la Eredivise.

Marruecos, con Brahim y otros 'españoles' buscan dar una nueva campanada en el Mundial

En el Mundial de 2022, en aquel entonces Brahim aún no se había decidido por Marruecos, los africanos fueron la gran sorpresa de la cita de Catar. Marruecos, con un penalti que será recordado para siempre por su celebración haciendo el pingüino, mandó a casa a la España de Luis Enrique en una fatídica tanda de penaltis.

Marruecos daba la campanada en octavos de final de Mundial pero ahí no se quedó la selección africana ya que en cuartos eliminó a otra de las favoritas como era la Portugal de Cristiano Ronaldo. En semifinales a Marruecos le tocó la Francia de Mbappé y ante el cuadro galo no pudo continuar su camino a la final en la que hubiese sido la gran sorpresa de la cita catarí.

Ahora Marruecos quiere volver a repetir la historia del 2022 y que se empiece a hablar del cuadro africano como una de las aspirantes a llegar a las rondas finales de un Mundial y que dejen de ser una sorpresa. Ante Brasil demostró que a pesar de medirse a la pentacampeona del Mundo, tiene clara su idea de juego que se basa en ser protagonista con el balón.

En el choque ante Escocia, Marruecos supo sufrir y defender la ventaja del gol tempranero de Saibari. Marruecos ahora afronta la última jornada de la fase de grupos con posibilidades reales de ser primero si vence a Haití y Brasil no hace lo mismo ante Escocia.