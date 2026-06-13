Mundial 2026 | Partidos de hoy domingo 14 junio: horarios y dónde ver en TV, juegan Australia - Turquía, Alemania - Curazao, Países Bajos - Japón

El domingo 14 de junio se vivirá una intensa jornada en el Mundial 2026 con la disputa de hasta cinco choques en los que se medirán Brasil y Marruecos, Haití y Escocia, Australia y Turquía, Alemania y Curazao, Países Bajos y Japón

El domingo 14 de junio será, de momento, el día desde que el Mundial arrancase el pasado día 11, que más partidos se van a disputar en lo que va de calendario de la cita mundialista. Un total de cinco encuentros que darán comienzo a las 00:00 del ya 14 de junio y que terminarán a las 22:00 horas (hora peninsular española). Se verán las caras en los partidos del domingo 14 de junio Brasil y Marruecos, Haití y Escocia, Australia y Turquía, Alemania y Curazao, Países Bajos y Japón.

Horario y dónde ver en TV los partidos del domingo 14 de junio del Mundial

Los cinco encuentros del domingo 14 de junio del Mundial (Brasil y Marruecos, Haití y Escocia, Australia y Turquía, Alemania y Curazao, Países Bajos y Japón) tendrán diferentes coberturas televisivas pero de todos podrá leer su correspondiente crónica en ESTADIO Deportivo además de, como es lógico, las informaciones más destacadas de lo que va de la cita que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá.

Horario y dónde ver en TV el Brasil - Marruecos del Mundial 2026

Brasil y Marruecos darán el pistoletazo de salida al grupo C con uno de los mejores duelos que se podrá ver en lo que va de Mundial. El choque dará comienzo a las 00:00 del ya 14 de junio y podrá seguirse en televisión a través de La 1 de Televisión española, DAZN y Movistar Plus+. Además en ESTADIO Deportivo contaremos con el directo online del duelo entre Brasil y Marruecos además de la crónica del choque.

Horario y dónde ver en TV el Haití - Escocia del Mundial 2026

Después del Brasil - Marruecos del grupo C, este mismo grupo seguirá a partir de las 3 de la madrugada (hora peninsular española) con su primera jornada con el duelo de Haití y Escocia. Los británicos aspiran a meterse en la segunda plaza del grupo y Haití quiere dar ruido en uno de los grupos más complicados del Mundial. El partido podrá seguirse en televisión a través de DAZN y Movistar Plus+.

Horario y dónde ver en TV el Australia - Turquía del Mundial 2026

A las 6 de la mañana en horario peninsular español, Australia y Turquía se medirán en la primera jornada del grupo D para completar los duelos después del de este pasado viernes entre Estados Unidos y Paraguay. El triunfo norteamericano por 4-1 hace que los turcos tengan que salir a ganar con una buena ventaja de goles para optar al liderato. El duelo podrá seguirse en televisión a través de DAZN y Movistar Plus+.

Horario y dónde ver en TV el Alemania - Curazao del Mundial 2026

Alemania y Curazao protagonizarán a partir de las 19:00 horas un choque histórico, especialmente para la selección caribeña al ser su primera participación en un Mundial. El partido podrá seguirse en TV a través de La 1 de Televisión española, DAZN y Movistar Plus+. Además en ESTADIO Deportivo podrá seguir desde dos horas antes del choque, la previa y posteriormente el minuto a minuto además de la crónica de este duelo histórico que se encuadra en el grupo E.

Horario y dónde ver en TV el Países Bajos - Japón del Mundial 2026

Curazao pertenece al Reino de Países Bajos y precisamente Países Bajos será el que cierre los partidos del domingo 14 de junio en un choque que abrirá las hostilidades del grupo F. El duelo, sin un claro favorito sobre el papel, se disputará a partir de las 22:00 horas. Para verlo en televisión podrá disfrutarlo en DAZN y Movistar Plus+. Además en ESTADIO Deportivo ofreceremos el minuto a minuto del choque entre dos selecciones que apuestan por el buen fútbol.