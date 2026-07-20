Polémica con el gol anulado a Nico: España tuvo que vencer al fantasma arbitral

La 'Roja' pudo romper mucho antes la igualdad en la final; el menor de los Williams marcó en la primera parte de la prórroga, pero el esloveno Slavko Vincic anuló el gol por una supuesta falta previa de Mikel Merino que provocó la indignación española

España dominaba con claridad la prórroga. Con Argentina en inferioridad numérica tras la expulsión de Enzo Fernández y completamente encerrada en su área, el equipo de Luis de la Fuente encontraba por fin el premio a su insistencia.

La jugada nació tras un balón suelto dentro del área. Ferran Torres consiguió tocar la pelota con la punta de la bota antes de que Mikel Merino tratara de controlarla de espaldas. Nicolás Otamendi presionó al centrocampista español, que intentó girarse para continuar la acción. El central argentino acabó en el suelo y, acto seguido, el balón cayó a los pies de Nico Williams, que definió con tranquilidad para batir al 'Dibu' Martínez.

El MetLife Stadium estalló de alegría. Los jugadores españoles comenzaron a celebrar un gol que parecía hacer justicia a lo visto sobre el césped. Sin embargo, la euforia apenas duró unos instantes.

Una falta que nadie entendió

Slavko Vincic invalidó inmediatamente el tanto al señalar una supuesta falta de Mikel Merino en la acción previa. La decisión dejó atónitos tanto a los futbolistas españoles como al cuerpo técnico de Luis de la Fuente.

Las repeticiones sembraron todavía más dudas. Merino se encontraba de espaldas a la jugada tratando de proteger el balón y el contacto con Otamendi, si existió, resultó mínimo. Tampoco pareció existir infracción alguna sobre Emiliano 'Dibu' Martínez, que acudió a disputar la acción sin llegar a ser derribado.

Lo que más sorprendió fue que el VAR no corrigiera la decisión ni invitara al árbitro esloveno a revisar la jugada en el monitor, permitiendo que una acción decisiva quedara resuelta únicamente con la interpretación inicial del colegiado.

El fantasma arbitral vuelve a aparecer

La polémica reavivó un debate que había acompañado a Argentina durante buena parte del Mundial. En una final marcada por el dominio absoluto de España, la sensación de que la 'Albiceleste' recibía una vida extra volvió a instalarse entre los aficionados y en el propio banquillo español.

Con un jugador menos y completamente sometida, la selección de Lionel Scaloni sobrevivía gracias a las intervenciones del 'Dibu' Martínez y a una decisión arbitral que evitó que España encontrara el gol que llevaba buscando prácticamente todo el encuentro.

Las protestas fueron inmediatas. Nico Williams no daba crédito mientras observaba al colegiado con los brazos abiertos. Desde el banquillo español, la incredulidad era total ante una acción que podía haber decidido la final.

España encontró la justicia sobre el césped

Por fortuna para la Selección, la polémica no terminó condicionando el desenlace del encuentro. El equipo de Luis de la Fuente mantuvo la calma, siguió atacando con paciencia y no permitió que la frustración cambiara su plan de partido.

Porque ocasiones había generado de sobra para levantar el trofeo mucho antes. El 'Dibu' Martínez firmó una actuación extraordinaria con una interminable colección de paradas, mientras Argentina resistía como podía, refugiada en su área y esperando alcanzar la tanda de penaltis.

El gol anulado a Nico Williams quedará como una de las grandes acciones polémicas de la final, pero se quedará en anécdota pese a la dificultad de comprender la decisión. Sin embargo, España terminó imponiéndose con el gol de Ferran. Tuvo que ganar dos veces el partido, pero la segunda estrella ya vuela hacia España.