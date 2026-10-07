Arguibide, tras renovar con Osasuna: ﻿"Cuando firmé mi primer contrato hablaba con mi representante de que era el primero y de que había que ir a por más"

El lateral derecho formado en Tajonar culmina su proceso en Osasuna ganándose la renovación con el primer equipo hasta 2030, siendo fiel reflejo del camino que debe llevar a cabo un canterano

La semana pasada Osasuna anunciaba la renovación de Íñigo Arguibide, uno de sus canteranos más prometedores que a comienzos de esta temporada se ha hecho un sitio indiscutible en el once titular de Luis Miguel Ramis, por lo que el club rojillo no ha tardado en atarlo por cuatro temporadas más, hasta el 30 de junio de 2030.

Una renovación que se ha ganado a pulso el lateral derecho de Pamplona y que viene a ratificar el buen estado de forma de la cantera de Tajonar. "Cuando firmé mi primer contrato hablaba con mi representante de que era el primero y de que había que ir a por más. Cuando firmé este me dijo lo mismo, hay que ir a por más", ha dicho el navarro en la rueda de prensa de su renovación.

Sobre su irrupción esta temporada en el once titular (ha sido titular en las primera siete jornadas de LaLiga), Arguibide ha dicho: "Las oportunidades que me dan las intento aprovechar al máximo posible. Creo que lo he hecho bien y por eso ha llegado la recompensa. Quiero jugar todos los partidos y hasta el momento ha sido así".

La primera renovación de Cata

Esta ampliación de contrato es la primera operación realizada por el nuevo director deportivo del club navarro, Cata, tras la salida de Braulio Vázquez al Valencia, que hasta la fecha había ejercido como secretario técnico junto al gallego.

El propio Cata ha manifestado su satisfacción por cerrar una renovación necesaria y merecida. "Creo que es una renovación que muestra lo que debe ser un ciclo para un canterano. Ha ido pasando etapas, ha llegado al primer equipo y ha aprovechado su oportunidad, para consolidarse. Cuando sucede esto con un jugador supone el fin del proceso formativo", ha explicado.

"Es muy joven y tiene cosas que mejorar pero le apoyan un buen físico y una gran mentalidad y madurez por encima de las de cualquier chaval de su edad", ha añadido.

Lateral derecho para rato en El Sadar

El canterano rojillo Iñigo Arguibide ha aprovechado la lesión de Rosier para asentarse en el lateral derecho y ganarse la renovación de su contrato con Osasuna hasta junio de 2030. Íñigo Arguibide ha caído de pie en el primer equipo de Osasuna y el club ha querido reconocer su irrupción con una renovación muy esperada.

El canterano y la entidad rojilla alcanzaron un acuerdo para ampliar su vinculación hasta el 30 de junio de 2030, tres temporadas más de las inicialmente contempladas, en un nuevo compromiso que eleva también su cláusula de rescisión hasta los 15 millones de euros ante posibles equipos interesados en sus servicios.

La renovación supone el respaldo definitivo a un jugador que se ha convertido en una de las revelaciones del inicio de temporada. Arguibide ha sido titular en los siete primeros encuentros de LaLiga y es, a sus 21 años, el futbolista de Osasuna que más minutos ha disputado en este arranque liguero. Su oportunidad llegó en buena medida tras la lesión de Rosier, pero el canterano ha respondido sobre el césped hasta hacerse con un puesto en el lateral derecho.

Canterano 'made in' Tajonar

Nacido en Huarte el 19 de abril de 2005, dio sus primeros pasos en el CD Huarte y el Gazte Berriak antes de incorporarse a Tajonar. Allí comenzó a reconvertirse desde la posición de delantero hasta convertirse primero en jugador de banda, después en carrilero y finalmente en lateral derecho.

En Osasuna Promesas terminó de moldear su nuevo rol y su progresión le llevó a debutar con el primer equipo con apenas 18 años. Fue el 25 de febrero de 2024 en Las Palmas, en un encuentro que terminó con empate a uno. La pasada temporada alternó sus apariciones entre el primer equipo y el filial, antes de dar el salto definitivo este curso.

El club, que contaba con la posibilidad de prorrogar durante dos temporadas el anterior contrato, ha optado finalmente por sellar un nuevo acuerdo de tres años. La apuesta se traduce en una vinculación hasta 2030 y en una cláusula de 15 millones, en una muestra de la confianza depositada en uno de los últimos talentos surgidos de Tajonar.