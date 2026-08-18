Osasuna aprieta en el mercado para cerrar las prioridades de Luis Miguel Ramis

El club rojillo acelera su plan en el mercado de fichajes para completar la plantilla de Luis Miguel Ramis. La dirección deportiva busca abrir varias operaciones a seis días del estreno en LaLiga EA Sports

Osasuna aprieta en el mercado de fichajes en busca de refuerzos que terminen de cerrar la plantilla de Luis Miguel Ramis. A la espera del estreno en LaLiga EA Sports, que será frente al Levante el próximo lunes 24 de agosto, el club sigue pendiente de más posiciones para firmar en las próximas dos semanas, tanto en la parcela defensiva como ofensiva, sobre todo tras la dura salida de Víctor Muñoz, pieza clave en el ataque rojillo.

Por el momento, Osasuna ha hecho oficial los fichajes de Jonathan Dubasin, procedente del Real Sporting de Gijón, Diego Rico, como agente libre, y Rockson Yeboah, que llegó del Goteborg por tres millones de euros. Por otro lado, el club rojillo comunicó las salidas de Sheraldo Becker, Javi Galán, Ander Yoldi, Víctor Muñoz, Juan Cruz e Iker Benito, que era una de las operaciones que estaba pendiente de cerrar la dirección deportiva.

La necesidad de Luis Miguel Ramis en Osasuna

Una de las necesidades en el mercado de fichajes de Osasuna no es otra que la del lateral derecho. La lesión de Valentín Rosier, que sufrió a finales del mes de julio una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, sigue recuperándose pendiente de su evolución y vuelta a los terrenos de juego. A la espera de que tenga luz verde, el club busca un refuerzo de garantías para esa posición, pese a contar con el Íñigo Arguibide.

Desde entonces, han sonado nombres en Osasuna como el de Álex Lizancos, que se encuentra actualmente en el Burgos. Era una petición expresa de Luis Miguel Ramis, pero la lesión del futbolista terminó dejando atrás la operación. Tras ello, diferentes perfiles se encuentran en la agenda de la dirección deportiva, como los de Fortea, Budesca, Nedeljkovic y Andoni Gorosabel, tal y como han informado Diario de Navarra.

La salida de Víctor Muñoz obliga a tener un plan en el mercado

Por otra parte, Osasuna sigue pendiente de buscar un futbolista para la parcela ofensiva, pese a la llegada de Jonathan Dubasin. El ex del Real Sporting ha disputado dos partidos hasta el momento, frente al Nápoles y Al-Ain, dónde no ha visto puerta, esperando su oportunidad en el estreno en LaLiga EA Sports. Además del belga, Luis Miguel Ramis cuenta con Budimir, Asier Bonel, Aimar Oroz y Raúl García de Haro.

De esta manera, jugadores como César Palacios llegaron a sonar en Osasuna, pero el canterano del Real Madrid decidió apostar por el proyecto de Álvaro Arbeloa en el Fulham, junto con la figura de Gonzalo García. Por ello, los próximos días serán determinantes en la dirección deportiva para tomar una decisión con el perfil elegido para el ataque, que pueda ofrecer más alternativas a Luis Miguel Ramis de las mencionadas anteriormente.

Pendientes de las salidas en Osasuna

Mientras tanto, Osasuna no cierra la puerta a posibles salidas en este mercado de fichajes, como comentó reciéntemente Braulio Vázquez, director deportivo: "Un mercado tan potente como el inglés si un equipo pierde los dos primeros partidos igual te plantea una oferta por un futbolista. Es algo que no dominamos. Que empiece la competición antes del cierre de mercado me parece que es adulterar la competición".

Uno de los que se ha confirmado su salida ha sido Iker Benito, al Querétaro de México. El delantero puso fin a su experiencia en Osasuna tras varias temporadas en el filial y primer equipo, además de cesiones a equipos como el Andorra y Mirandés, dónde tuvo un protagonismo especial. Sin embargo, la decisión de todas las partes era la de firmar su marcha en este mercado de fichajes en busca de nuevas etapas.

Además, Boyomo cuenta con una cláusula de 25 millones en Osasuna, que viene de anunciar a Diego Rico. Ese precio le podría interesar a equipos de Europa para firmar el fichaje del defensa, que afronta su tercera temporada al frente del equipo rojillo. Tras su experiencia en Albacete, Real Valladolid y en el conjunto navarro, el camerunés encara una campaña en la que podría ser uno de los líderes de la defensa de Luis Miguel Ramis.