Solución para Luis Miguel Ramis en Osasuna con el fichaje de Diego Rico

Osasuna incorpora a Diego Rico para reforzar una defensa en cuadro, con salidas importantes y una lesión como la de Rosier que le abre las puerta de la titularidad al exjugador de Getafe y Real Sociedad, entre otros

Osasuna hizo oficial el fichaje de Diego Rico la semana pasada, que llega como agente libre tras finalizar su vinculación con el Getafe. De esta manera, la llegada del defensa soluciona un serio problema a Luis Miguel Ramis, ya que jugadores en esa parcela han dicho adiós en este mercado, como han sido los casos de Javi Galán y Juan Cruz. Además, Valentín Rosier es baja para el comienzo de LaLiga por una rotura muscular.

Diego Rico, además, puede jugar en diferentes posiciones de la defensa, como el eje de la zaga, o en el lateral izquierdo, como ya ha demostrado en sus anteriores experiencias, como en la Real Sociedad o Getafe. Además, Luis Miguel Ramis cuenta ya con un jugador conocedor de LaLiga, por sus etapas en diferentes clubes de España, al igual que el Leganés y Real Zaragoza, por lo que se espera un rendimiento inmediato.

Osasuna confía en la apuesta del fichaje de Diego Rico

Por su parte, Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, alabó la apuesta por el fichaje de Diego Rico: "Creemos que es un perfil muy adecuado. Lo he intentado fichar varias veces. Tanto él como su agente saben que a mí me gusta mucho. Conocemos sus características. Puede jugar de lateral, de extremo, de central en línea de tres... Creo que con eso le damos más opciones al míster. Es un perfil diferente a Abel".

Diego Rico tiene disponibilidad total para debutar con Osasuna si Luis Miguel Ramis. Sin embargo, el defensa lleva sin jugar un partido desde el pasado tres de mayo, con el encuentro entre el Getafe y el Rayo Vallecano. Por ello, la falta de ritmo puede ser clave para su presencia en el once titular. Cabe recordar que el conjunto rojillo se estrenará en LaLiga el próximo lunes 24 de agosto, con la visita del Levante a El Sadar.

El debut de Diego Rico con Osasuna podría tener fecha

Diego Rico ya entrena con el resto de sus compañeros, tal y como ha informado Osasuna. Luis Miguel Ramis pone la mirada en el debut oficial en el banquillo de El Sadar, ante un club como el Levante que viene de perder 3-0 en su estreno ante el Espanyol. El nuevo lateral del equipo rojillo podría ser de la partida, sobre todo viendo la situación de los jugadores de la plantilla en esa parcela, aunque el técnico cuenta con alternativas.

Luis Miguel Ramis podría apostar ante el Levante con la figura de Abel Bretones en la defensa, acompañado de otros teóricos titulares como Flavien Boyomo y Alejandro Catena, en el eje de la zaga. A la espera del regreso de Valentín Rosier, una vez recuperado de su lesión, Diego Rico podría asumir el reto y entrar en el once directamente, ya sea en el lateral izquierdo o como central, dependiendo de las necesidades de Osasuna.

Diego Rico marca los tiempos con su fichaje por Osasuna

Diego Rico dejó clara su idea con su fichaje por Osasuna: "Espero devolver la confianza dentro del campo, en el día a día, con trabajo, humildad e intentando ayudar al equipo en todo lo posible. Si el equipo va bien, a nivel individual todos vamos bien. Quiero priorizar el ayudar al equipo a cumplir sus objetivos. Haré lo que pida el míster y ayudaré a los compañeros en lo que pueda. Tenemos que ir todos en la misma dirección".

El lateral de Osasuna, que ha firmado otro refuerzo en la defensa, comentó que busca "intentar dar rendimiento inmediato al club e intentar devolver la confianza que me han trasmitido dándome esta oportunidad. Yo me intento adaptar lo más rápido posible a los compañeros, a lo que quiere el míster. Llevo toda la vida haciendo eso y esta temporada no va a ser menos".