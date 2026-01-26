Osasuna cuenta con un 'jugador extra' esta temporada

El éxito del equipo de Alessio Lisci coincide este curso con la gran afluencia de público que está registrando El Sadar. Desde que se renovara el estadio, no se habían alcanzado estas cifras de ahora

El gran rendimiento de los de Alessio Lisci en El Sadar esta temporada ha venido acompañado por un récord de asistencia en las diez primeras jornadas de Liga, con una cifra de 203.778 espectadores que eleva la media por partido hasta las 20.377 butacas ocupadas.

Se trata de la cifra más alta desde que se renovó El Sadar. El estadio rojillo ha acogido los partidos ante Athletic, Real Sociedad y Alavés en esta primera vuelta, pero quedan por visitar el feudo rojillo Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid, entre otros.

En la temporada 2022-23 en los primeros diez encuentros de la temporada habían pasado por El Sadar un total de 194.660 espectadores. Una campaña más tarde, en la 223-24, la cifra subió hasta los 202.332 en las primeras diez jornadas disputadas en Pamplona. En la 224-25 fueron 202.254 los espectadores que presenciaron las diez primeras jornadas en casa. Todas esas cifras han sido superadas en la presente campaña con 203.778 espectadores.

Antes de la reforma, la última temporada en la máxima categoría que se puede comparar, ya que la 2019-20, 2020-21 y 2021-22 se vieron afectadas por la pandemia, es la 16-17. En esa ocasión, en las diez primeras jornadas de Liga habían pasado por El Sadar 153.140 personas. La reforma, por lo tanto, ha aumentado en unos 5.000 espectadores la media de aficionados por partido.

En la presente temporada, siete de los primeros diez partidos jugados en El Sadar han congregado a más de 20.000 espectadores de media. El partido con mayor asistencia fue el disputado ante el Athletic Club con 22.010 espectadores. Le siguen de cerca el duelo ante la Real Sociedad con 21.337 y el enfrentamiento con el Valencia que reunió a 21.226 espectadores. Real Oviedo (20.651), Rayo Vallecano (20.511) y Deportivo Alavés (20.408) han marcado también registros notables. El Celta es el último de los encuentros que se sitúa por encima de los 20.000 espectadores (20.065).

La cesión de abonos, la clave

Una de las claves que explica este éxito sostenido es el sistema de cesión de abonos, que ha permitido optimizar el aprovechamiento del estadio de El Sadar. Aun así, el club tiene margen de mejora en este aspecto, puesto que sigue habiendo numerosos socios que ni ceden el carnet a terceros ni lo hacen tampoco al club para su posterior venta.

Esto es lo que impide que la asistencia registrada en el estadio sea aún mayor. Por ejemplo, en cuatro de los diez partidos disputados esta temporada en El Sadar han quedado menos de 100 entradas por vender, muchas de ellas cesiones a última hora que resultan difícil de colocar en el mercado.

La masa social de Osasuna sigue creciendo

El crecimiento de la masa social del club sigue consolidándose cada temporada. Este año se ha batido también el récord de miembros del carnet ‘Soy Rojill@’ que, a escasos días de cerrar la campaña de altas y renovaciones, se encuentran rozando los 5.200. Muchos de ellos esperan una futura ampliación del aforo del estadio de El Sadar en la que el club continúa trabajando sin descanso. Durante estos días se ha sometido a certificación independiente el estudio de evacuación realizado por el club y en los próximos días será registrado de forma oficial en el Gobierno de Navarra.