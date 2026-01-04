Así queda la clasificación de la Premier League tras los tropiezos de Manchester City y Manchester United

La Premier League tuvo este domingo seis apasionates duelos en los que se enfrentaron Leeds United y Manchester United, Everton y Brentford, Newcastle y Crystal Palace, Tottenham y Sunderland, Fulham y Liverpool, además del City ante el Chelsea

Leeds United 1-1 Manchester United

Partido de máxima rivalidad, con vitola de derbi, el Manchester United sólo empató contra el Leeds United, reincidió de nuevo en esa irregularidad que aún le separa de la competencia por la Liga de Campeones y salvó un punto por la rápida reacción de Matheus Cunha al 1-0 anotado por Brenden Aaronson.

Everton 2-4 Brentford

El Brentford, con más facilidad de la esperada, un triplete del brasileño Igor Thiago y ante un rival que bajó pronto los brazos, el Everton, alargó en el inicio del 2026 su estupenda racha y se situó en puertas de los puestos europeos de la Premier en el arranque de la segunda vuelta.

Newcastle 2-0 Crystal Palace

El brasileño Bruno Guimaraes dio el impulso necesario al Newcastle para reafirmar su mejoría y encadenar dos victorias seguidas en la Premier después de acentuar la crisis del Crystal Palace, en caída libre.

Tottenham 1-1 Sunderland

En el minuto 80, tras una gran maniobra, Bryan Brobbey soltó el zurdazo imparable que selló el empate del Sunderland frente al Tottenham (1-1), entre la decepción del equipo londinense, que solo ha ganado dos de sus últimos nueve encuentros en la liga inglesa.

Fulham 2-2 Liverpool

Un golazo de Harry Reed en el minuto 97 hizo justicia para el Fulham, que arrancó un empate sobre la bocina ante el Liverpool (2-2), incapaz de superar a domicilio a un rival inferior tras firmar un duelo gris y errático en el que cantó la victoria de forma anticipada con un tanto de Cody Gakpo en el 94.

Manchester City 1-1 Chelsea

En el minuto 94, el Chelsea resurgió de la nada, con una acción por la banda derecha de Malo Gusto y el gol de Enzo Fernández, que acertó en el tercer remate para empatar y dejar al Manchester City a seis puntos de distancia del liderato del Arsenal, con su segundo paso atrás seguido e inesperado (1-1).

