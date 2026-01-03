Así queda la clasificación de la Premier League tras las victorias de Arsenal y Aston Villa

Este sábado se disputaron en Inglaterra un total de cuatro encuentros. Se enfrentaron Aston Villa y Nottingham Forest, Brighton y Burnley, Wolves y West Ham, además del Bournemouth recibiendo al Arsenal en la jornada 20 en Inglaterra

La Premier League disputó este sábado un total de cuatro partidos en la jornada 20 en tierras inglesas. Se midieron Aston Villa y Nottingham Forest, Brighton y Burnley, Wolves y West Ham, además del Bournemouth recibiendo al Arsenal.

Aston Villa 3-1 Nottingham Forest

Dos goles de John McGinn, más uno de Ollie Watkins, firmaron la victoria por 3-1 del Aston Villa sobre el Nottingham Forest en Birmingham y reactivaron a su equipo tras la goleada encajada el pasado martes contra el Arsenal, en un duelo con la lesión del portero brasileño John Victor, dolido en la rodilla izquierda y entre lágrimas.

Brighton 2-0 Burnley

Los goles de Georginio Rutter, a la media hora, y Yasin Ayari, en el inicio del segundo tiempo, sellaron el reencuentro con el triunfo del Brighton, que se impuso al Burnley después de seis jornadas consecutivas sin ganar. Rutter recompensó la insistencia ofensiva de su equipo, con un derechazo cruzado dentro del área en el minuto 29, para abrir la victoria, agrandada por Ayari en el comienzo de la segunda parte. Mientras el Brighton aún aspira a las plazas de competición europea, el Burnley se hunde por abajo

Wolves 3-0 West Ham

La llegada del año 2026 fue una bendición para el Wolverhampton, que, colista de la Premier, logró su primera victoria de la temporada y ganó con autoridad y en el Molineux Stadium (3-0) al West Ham, antepenúltimo en la tabla y que desperdició una gran ocasión para acercarse a la salvación.

Bournemouth 2-3 Arsenal

Dentro de un enredo, inquieto e inseguro el Arsenal contra el Bournemouth, dos goles de Declan Rice, con una demostración de llegada y pegada, solucionaron un problema al conjunto ‘gunner’, que sumó su cuarta victoria consecutiva para ser aún más líder a la espera del resultado del Manchester City, que recibe este domingo al Chelsea y al que deja a siete puntos (2-3).

Resultados actualizados de la Premier League

Clasificación actualizada de la Premier League