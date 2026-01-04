Mallorca - Girona, en directo el partido de la jornada 18 de LaLiga en vivo online

Mallorca y Girona inician el 2026 en posiciones muy comprometidas y con un partido que puede marcar el devenir de los próximos meses. Con dos entrenadores muy señalados, Arrasate y Míchel, la jornada 18 de LaLiga llega condicionada por un contexto de máxima urgencia

El conjunto de Arrasate ha encontrado la estabilidad. Los bermellones suman 3 empates, 1 victoria y 1 derrota en sus últimos 5 partidos de liga. Desde el 22 de noviembre, ante el Villarreal, no saben lo que es perder

Por su parte, Míchel tiene grandes actuaciones a las que aferrarse. Su equipo, que suma 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en los 5 encuentros de liga anteriores, empató ante Real Betis y Real Madrid en duelos que tienen que servir como el camino a seguir

El Estadi de Son Moix acoge su primer partido del año entre dos equipos cuya permanencia en Primera división pende de un hilo. El Mallorca, a 3 puntos de la zona roja, recibe al Girona, equipo que marca el descenso, y cuya victoria pondría en serios apuros a su rival, sacándolos de los puesto de peligro. Dos proyectos que parecían consolidados, ahora están situado bajo las lupas de las directivas, donde Arrasate y Míchel se juegan mucho más que tres puntos.

Así llega el Mallorca

El conjunto balear parece haber encontrado algo de estabilidad tras meses muy duros de competición. En sus últimos 5 partidos de LaLiga, el equipo de Arrasate ha obtenido 1 victoria, 3 empates y tan solo 1 derrota, el 22 de noviembre ante el Villarreal. Buenos resultados para un equipo que necesita acomodarse en la zona media de la tabla.

Por otro lado, diciembre se despidió con un importante empate ante el Valencia en Mestalla, pero con la dolorosa eliminación de la Copa del Rey por parte del RC Deportivo, equipo de Segunda división, donde el Mallorca pareció no poder competir en Riazor.

Tras 17 partidos, la plantilla de Arrasate suma 4 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Un total de 18 puntos que los mantiene a una victoria de los puestos de descenso, cuyo inicio lo marca su próximo rival.

En pleno mercado invernal y con la necesidad de reforzar varias posiciones, los bermellones necesitan una victoria ante su afición para conseguir la estabilidad necesaria que les lleve a la permanencia.

Así llega el Girona

Casi nada queda de aquel Girona que maravilló en LaLiga obteniendo una plaza en la Champions League. Tras media temporada marcada por la incapacidad de materializar grandes actuaciones en resultados, el equipo de Míchel coquetea por segundo año consecutivo con el descenso.

En sus últimos 5 duelos de liga, los rojiblancos han obtenido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas, pero dejando magníficos partidos ante Real Betis y Real Madrid, donde los tres puntos se escaparon por detalles mínimos.

Ahora, con el recuerdo de la contundente derrota ante el Atlético de Madrid en Montilivi, los gerundenses quieren aprovechar la derrota del Valencia para sumar tres valiosos puntos que le hagan afrontar 2026 fuera de los puestos de descenso.

Duelo de máxima intensidad en la zona baja de la clasificación en liga, entre dos equipos que, a priori, imaginaban pasar menos apuros para lograr la permanencia al inicio de la temporada, pero que ahora ven una final adelantada para poder lograr su objetivo prioritario cuando acabe la competición en mayo.