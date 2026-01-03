Míchel identifica las carencias del Girona: “Los datos no son buenos, sobre todo en las dos áreas”

El entrenador del Girona FC compareció en la previa del partido frente al RCD Mallorca con un discurso autocrítico y directo. Míchel Sánchez reconoció los problemas del equipo en ambas áreas, asumió la responsabilidad de la situación y subrayó la necesidad urgente de sumar puntos para asegurar la permanencia, más allá de lo que pueda deparar el mercado de invierno

El Girona afronta una cita decisiva este domingo en el Estadi Mallorca Son Moix y su técnico no escondió la complejidad del momento. Míchel Sánchez atendió a los medios con un mensaje claro: el equipo necesita reaccionar ya, corregir errores estructurales y ganar partidos para salir de una zona comprometida de la clasificación.

Varias bajas y una plantilla condicionada

El entrenador confirmó un parte médico extenso para el encuentro ante el Mallorca. “Siguen de baja Van de Beek, Juan Carlos, Portu y Stuani. Abel Ruiz tampoco estará por unas molestias en el cuádriceps”, explicó. A ellos se suma Ounahi, concentrado con la Selección de Marruecos en la Copa África. En el caso de Stuani, Míchel confía en que pueda reincorporarse la próxima semana.

También aclaró la situación de Claudio Echeverri, que se entrena con el grupo pero no está disponible: “No tiene contrato ni está asignado. Mañana no puede jugar y prefiero centrarme solo en el partido”.

Datos preocupantes y necesidad de mejora

Uno de los puntos más contundentes de la comparecencia fue el análisis del rendimiento del equipo. “Los datos no son buenos, sobre todo en las dos áreas”, reconoció el técnico, que señaló la falta de profundidad ofensiva y los problemas defensivos, especialmente en transiciones. Aun así, destacó que el cuerpo técnico tiene identificado el problema y trabaja para corregirlo.

Míchel fue claro al marcar el objetivo inmediato: cambiar la forma de hacer las cosas para que el equipo sea más competitivo. “Si no cambiamos, será imposible mejorar lo del año pasado”, advirtió.

El mercado, en segundo plano

Preguntado por el mercado de invierno y la situación de la portería, el entrenador insistió en priorizar el presente. Confirmó que Livakovic no estará disponible y reconoció que el club necesitará refuerzos si se producen salidas, pero lanzó un mensaje de realismo: “El mercado es muy complicado. Si estás pendiente solo de enero, pasa el mes y te metes en un problema mayor”.

Para Míchel, la solución no pasa únicamente por fichajes: “Un jugador no va a cambiar esta situación. Tenemos que solucionarlo desde dentro. Esa es mi responsabilidad”.

Un Mallorca peligroso y bien armado

En el análisis del rival, el técnico elogió la capacidad ofensiva del Mallorca, destacando a jugadores como Muriqi, Darder, Samu o Virgili. “Es un equipo con mucha finalización y experiencia”, señaló, subrayando la necesidad de controlar los centros y ser agresivos tras pérdida.

El plan del Girona pasa por tener más posesión, jugar en campo rival y presionar hacia adelante. “Cuando hemos sido reactivos y hemos defendido cerca de nuestra área, no hemos estado bien”, admitió.

La permanencia como único objetivo

Míchel no esquivó la presión clasificatoria. “Por debajo de 20 puntos es una cifra complicada. Necesitamos llegar ahí para hacer 42 y seguir en Primera”, afirmó. Reconoció que el equipo está en una situación de “máxima necesidad” y que solo se sale de ella ganando partidos, incluso en contextos de mucha exigencia como el de este domingo.

Para cerrar, el entrenador habló de su situación personal y su futuro en el club. “Aquí soy feliz y mi preocupación es el equipo”, aseguró. Sin condiciones ni exigencias, dejó claro que su continuidad dependerá de los resultados y del rendimiento colectivo. “Mi reto es dar respuesta a esta fragilidad del equipo. Es mi responsabilidad”.