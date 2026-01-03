Alineaciones Mallorca - Girona: Alineación probable de Mallorca y Girona en el partido de la jornada 18 de LaLiga

Baleares y catalanes necesitan un triunfo para alejarse lo antes posible de la zona peligrosa de la clasificación. En los locales, todos disponibles a excepción del 'Pichu' Cuéllar. En los visitantes hay un cartel amplio de ausencias para este duelo

Mallorca y Girona abrirán el 2026 con un duelo trascendental en el camino de ambos para salir definitivamente de la zona baja de la clasificación, unas posiciones que ninguno de los dos equipos esperaba ocupar a estas alturas cuando comenzó la campaña. A pesar de su mal inicio, los resultados han mejorado progresivamente para un Mallorca que cerró 2025 sin perder en LaLiga EA Sports durante el mes de diciembre con su triunfo ante el Elche (3-1) y los empates contra Osasuna (2-2), Oviedo (0-0) y Valencia (1-1).

Será la primera vez en muchos meses donde Jagoba Arrasate pueda contar con todos sus futbolistas de campo, un hecho que celebró en la previa del encuentro y que espera que le de "más soluciones" dentro del mismo partido.

Así llega el Mallorca

El bloque que escoja el técnico vasco poco se alejará de la puesta en escena que empleó contra el Valencia, con la línea de cuatro habitual con Maffeo, Valjent, Raíllo y Mojica por delante de un Leo Román que ya ha dejado atrás la lesión muscular que le mantuvo en el dique seco mes y medio.

Sin embargo, las dudas surgen en el centro del campo, puesto que a Arrasate le ha gustado mucho la dupla formada por Samu Costa y Omar Mascarell, pero este último regresó hace dos días de la Copa África y podría ser suplente, dando paso a un Manu Morlanes que cuajó una buena actuación en Mestalla.

La parcela ofensiva parece que contará nuevamente con Sergi Darder en la mediapunta, mientras que Jan Virgili y Mateo Joseph acompañarán a un Vedat Muriqi que se presenta como la principal amenaza ofensiva de los bermellones.

Así llega el Girona

El Girona suma ya 16 jornadas seguidas en descenso tras cerrar un 2025 para olvidar con una derrota incontestable ante el Atlético de Madrid (0-3). Fue la vigésima derrota del año 2025 en 37 partidos de liga para un club que pasó de disfrutar la Liga de Campeones a sufrir por mantener la permanencia. El equipo de Míchel Sánchez tenía la oportunidad de ratificar la mejoría de las últimas semanas con un nuevo paso adelante para salir de la zona roja, pero sufrió una nueva derrota dolorosa.

Míchel ha repetido que su objetivo de mínimos para esta primera vuelta era alcanzar los 20 puntos, pero tras varios pasos en falso ahora necesita ganar al Mallorca y al Osasuna para lograrlo. La dinámica es esperanzadora porque el equipo va creciendo, pero de momento no ha sido suficiente porque el punto de quince posibles inicial es una losa.

El joven atacante argentino Claudio Echeverri ya entrena con el equipo a la espera de que salga un extracomunitario (Jhon Solís o Yáser Asprilla) para cerrar su cesión desde el Manchester City, mientras que el portero Dominik Livakovic ya no ha entrado en la convocatoria porque tiene permiso del club para cerrar su salida.

Míchel recupera al arquero Vladyslav Krapyvtsov y al central David López, pero siguen de baja el centrocampista marroquí Azzedine Ounahi, que está jugando la Copa África, y los lesionados Juan Carlos Martín, Portu y Donny van de Beek, bajas de larga duración, y Abel Ruiz y Christian Stuani. Se espera el regreso a la titularidad de Bryan Gil y hay un puesto en el once en juego por el que competirán Yáser Asprilla, Alejandro Francés, Thomas Lemar, Hugo Rincón o Joel Roca.

Alineaciones probables:

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Manu Morlanes o Omar Mascarell, Samu Costa; Mateo Joseph, Darder, Virgili; y Muriqi.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Asprilla, Bryan Gil; y Vanat.