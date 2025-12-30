Mallorca - Girona: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 18 de la LaLiga EA Sports

El conjunto bermellón recibe al equipo de Míchel este domingo en la jornada 18 de LaLiga, en un duelo marcado por la presión clasificatoria y las numerosas ausencias

El Estadi Mallorca Son Moix acoge este domingo 4 de enero un partido con aroma a necesidad. Mallorca y Girona se enfrentan en la jornada 18 de LALIGA EA SPORTS 2025/2026 en un choque que puede marcar el inicio de la segunda vuelta para ambos equipos. El encuentro se disputará a las 18:30 horas y estará cargado de tensión, especialmente para un Girona que llega tocado por los resultados y las lesiones.

El Mallorca afronta la cita tras empatar 1-1 en Mestalla antes del parón liguero, un resultado que reforzó su imagen de equipo sólido, aunque irregular en el tramo final. Los de Jagoba Arrasate se mueven en la zona media de la tabla y saben que una victoria en casa les permitiría abrir distancia con los puestos comprometidos.

El Mallorca quiere afianzarse en casa

El conjunto bermellón ha construido buena parte de su curso desde el orden y la fiabilidad defensiva. Ha perdido poco en las últimas jornadas y, aunque le cuesta convertir empates en victorias, mantiene una línea competitiva constante. En Son Moix, el Mallorca se siente cómodo, con un bloque compacto y un plan muy definido.

Muriqi vuelve a ser una referencia ofensiva clave. El Mallorca buscará imponer ritmo, aprovechar el empuje de su afición y castigar cualquier desajuste de un Girona que llega muy condicionado por las bajas.

El Girona, obligado a reaccionar

El equipo de Míchel atraviesa una dinámica preocupante. Pese a la victoria en Anoeta en la jornada 16, la derrota contundente ante el Atlético de Madrid (0-3) dejó al descubierto fragilidades defensivas y cierta falta de continuidad. El Girona se mueve en una zona delicada de la clasificación y necesita sumar para no verse atrapado en la pelea por el descenso.

Mallorca - Girona: fecha y horario del partido de la jornada 18 de LaLiga 25/26

El Mallorca vs Girona se disputará el domingo 4 de enero a las 18:30 horas en el Estadi Mallorca Son Moix.

Mallorca - Girona: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la 18ª jornada del campeonato nacional en Primera División será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal Movistar+ LaLiga TV, sintonizable en el dial 54 a través de la propia plataforma de Movistar+, tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este canal, como son los casos de Orange TV (110) o LaLiga Bar.

Mallorca - Girona: ¿Cómo seguir online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro liguero de este domingo entre el Mallorca y el Girona, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, este periódico publicará todos los detalles que deje el encuentro.