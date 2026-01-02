El 'Taty' Castellanos deja la Lazio y pone rumbo al West Ham por una millonada

Valentín 'Taty' Castellanos deja la Serie A y desembarca en la Premier League para relanzar su carrera y mantenerse en la pelea por un lugar en la selección argentina rumbo al Mundial 2026.

El nombre de Valentín “Taty” Castellanos vuelve a tomar protagonismo en el fútbol internacional. En plena carrera rumbo al Mundial 2026, el delantero argentino tomó una decisión determinante para su futuro profesional: dejó la Lazio para incorporarse al West Ham United, un movimiento que combina ambición deportiva, desafío competitivo y una fuerte inversión económica.

Un traspaso millonario que sacude el mercado

La operación fue confirmada por el reconocido especialista en transferencias Fabrizio Romano, quien anunció que el pase ya está cerrado de manera definitiva. Si bien los clubes aún no oficializaron cifras exactas, desde Europa aseguran que el monto ronda los 29 a 30 millones de euros, convirtiéndose en una de las ventas más importantes de la Lazio en los últimos años.

El contrato que unirá a Castellanos con el club londinense será por cinco temporadas, lo que refleja la confianza del West Ham en el atacante argentino como una pieza clave para su proyecto deportivo.

Premier League: minutos, exigencia y vidriera mundial

El cambio de liga no es casual. Uno de los principales requisitos que mantiene Lionel Scaloni para los aspirantes a la selección argentina es la continuidad y el rendimiento sostenido en clubes de alto nivel. En ese contexto, la Premier League aparece como la plataforma ideal para que Castellanos recupere protagonismo, goles y visibilidad.

El West Ham atraviesa una situación delicada en el campeonato inglés: se encuentra en los puestos bajos de la tabla y necesita refuerzos ofensivos urgentes. Bajo la conducción de Nuno Espírito Santo, el equipo busca reacción inmediata, y el arribo del argentino apunta a fortalecer un ataque falto de eficacia. Además, Taty compartirá plantel con su compatriota Guido Rodríguez, campeón del mundo en Qatar 2022.

Una salida clave para destrabar el mercado de la Lazio

Desde la vereda italiana, la transferencia representa mucho más que una venta. La Lazio venía de sufrir restricciones en el mercado de pases, lo que había paralizado su planificación deportiva. El ingreso de esta suma le permite al club romano reactivar fichajes, equilibrar finanzas y evitar desprenderse de otros pilares como Matteo Guendouzi.

La dirigencia ya trabaja en posibles reemplazos y refuerzos, con nombres como Andrea Pinamonti o incluso Lorenzo Insigne apareciendo en el radar para reconstruir el plantel.

El recorrido de Castellanos y el motivo del cambio

A sus 27 años, Castellanos acumula una carrera internacional extensa. Surgido en Universidad de Chile, pasó por Montevideo City Torque, explotó en New York City FC, brilló en Girona —donde llegó a marcar cuatro goles en un histórico partido ante el Real Madrid— y luego se consolidó en la Lazio, con 98 partidos, 22 goles y 16 asistencias.

Sin embargo, el segundo semestre de 2025 marcó un quiebre. Las lesiones, la baja de rendimiento y la pérdida de titularidad lo llevaron a buscar un nuevo destino. Desde septiembre no logró convertir y su protagonismo se redujo drásticamente.

La Selección como gran objetivo final

Más allá del club, el verdadero motor de este traspaso es la selección argentina. Castellanos ya sumó convocatorias y minutos en Eliminatorias, pero sabe que la competencia es feroz. Con Lautaro Martínez y Julián Álvarez consolidados, la pelea por un lugar sigue abierta.

El desembarco en el fútbol inglés representa una oportunidad decisiva para volver a meterse en la conversación y soñar con estar en la lista final del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Un nuevo desafío en un contexto particular

El arribo de Castellanos coincide con un inicio de año apagado en la Premier League, donde los primeros partidos de 2026 dejaron una inusual seguidilla de empates y pocos goles. En ese escenario, el argentino tendrá la misión de marcar la diferencia y justificar una apuesta fuerte.