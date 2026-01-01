Así queda la clasificación de la Premier League, tras los 'pinchazos' de Manchester City y Liverpool en la jornada 19 de la Liga inglesa

El 2026 arrancó sin concesiones en la Premier League, con empates inesperados y tropiezos de los favoritos que mantienen la pelea por el título más abierta que nunca

El inicio del nuevo año no trajo celebraciones para varios de los grandes nombres de la Premier League, que firmaron una jornada 19 marcada por los empates, la falta de acierto y la resistencia de equipos llamados a sufrir. Liverpool y Manchester City dejaron escapar puntos clave, mientras que en Londres el reparto no alteró el equilibrio de la tabla.

Liverpool se atasca en Anfield y deja escapar una ocasión de oro

El Liverpool comenzó 2026 con un sabor amargo tras firmar un empate sin goles (0-0) ante un ordenado Leeds United en Anfield. El equipo de Arne Slot ofreció una versión espesa, sin fluidez ni pegada, y vio cómo se frenaba su racha de tres victorias consecutivas en liga.

La ausencia de Mohamed Salah, aún disputando la Copa África, se notó más de lo esperado. Slot apostó por rotaciones y el equipo perdió claridad en los metros finales. Aunque los ‘reds’ dominaron la posesión, el Leeds defendió con rigor y apenas concedió espacios.

Las mejores ocasiones llegaron por medio de Hugo Ekitiké, muy activo durante la primera mitad, y de Virgil van Dijk, que rozó el gol tras un saque de esquina en la segunda parte. Sin embargo, la falta de precisión condenó a los locales, que incluso vieron cómo el Leeds marcaba un gol anulado por fuera de juego en el tramo final. El punto sabe a poco en Merseyside y aleja al Liverpool de los puestos de cabeza.

Crystal Palace y Fulham mantienen su pulso con un empate justo

En Selhurst Park, el derbi londinense entre Crystal Palace y Fulham terminó en tablas (1-1), reflejando fielmente lo visto sobre el césped. El conjunto local se adelantó antes del descanso gracias a Jean-Philippe Mateta, que culminó un buen centro desde la derecha.

Tras el paso por vestuarios, el Fulham creció con los cambios de Marco Silva y encontró el premio a su insistencia a diez minutos del final. Un potente zurdazo de Tom Cairney desde la frontal igualó el choque y prolongó la buena dinámica de los visitantes, que encadenan varias jornadas sin perder. Ambos equipos permanecen en la zona media, cómodos y sin urgencias inmediatas.

El City choca con un Sunderland rocoso y pierde terreno

El Manchester City tampoco pudo arrancar el año con victoria. Los de Pep Guardiola empataron 0-0 en su visita al Sunderland, que sigue invicto en casa esta temporada y volvió a demostrar una enorme solidez defensiva.

El City tuvo ocasiones claras, especialmente a balón parado y con Erling Haaland como referencia, pero se topó con un inspirado Roefs, guardameta local, y con una defensa que multiplicó esfuerzos. Gvardiol estrelló un balón en la madera y Bernardo Silva vio cómo el VAR anulaba su gol por milímetros.

La falta de puntería impidió a los ‘citizens’ sumar su novena victoria consecutiva y recortar distancias con el líder Arsenal, que sigue marcando el ritmo en lo más alto de la clasificación.

