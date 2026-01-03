Jornada 20 de la Premier League 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga inglesa en vivo online

La jornada 20 de la Premier League 2025/26 arranca con partidos decisivos que marcarán la lucha por el título, los puestos europeos y la permanencia

La Premier League 2025/26 avanza hacia su jornada 20 con una serie de enfrentamientos que pueden marcar un antes y un después en la temporada. La lucha por el título, la pelea por los puestos europeos y la batalla por la permanencia se cruzan en un fin de semana cargado de emociones, con varios equipos necesitados de puntos tras resultados adversos en la fecha anterior.

Aston Villa y Nottingham Forest, obligados a reaccionar

El choque entre Aston Villa y Nottingham Forest llega con ambos equipos heridos tras caer derrotados en su último compromiso liguero. Esta situación incrementa el valor de los puntos en disputa, ya que ninguno puede permitirse seguir perdiendo terreno en la clasificación.

El conjunto de Birmingham busca recuperarse después de su caída frente al Arsenal en el Emirates Stadium. Pese a ese tropiezo, el Villa había encadenado previamente cuatro victorias, mostrando solidez ofensiva con 10 goles a favor, aunque también dejando dudas atrás con nueve tantos recibidos. La prioridad pasa ahora por reencontrarse con su mejor versión colectiva.

Por su parte, el Nottingham Forest llega tras perder 0-2 ante Everton, resultado que prolongó una racha irregular. En sus últimos encuentros solo ha logrado una victoria, encajando ocho goles y anotando apenas cuatro, cifras que reflejan las dificultades defensivas y ofensivas que atraviesa el equipo.

Bournemouth quiere hacerse fuerte en casa ante el líder Arsenal

Otro de los focos de atención estará en el Vitality Stadium, donde Bournemouth recibirá al Arsenal. Los Cherries ocupan la 15.ª posición con 23 puntos y vienen de protagonizar un valioso empate 2-2 frente al Chelsea en Stamford Bridge, demostrando carácter y competitividad.

El equipo local intentará aprovechar el apoyo de su público para seguir sumando en la lucha por mantenerse en la categoría. Enfrente estará un Arsenal lanzado, líder del campeonato con 45 unidades y en pleno estado de gracia tras cuatro triunfos consecutivos. En su última presentación, los Gunners firmaron una contundente goleada ante el Aston Villa, reafirmando su candidatura al título.

Elland Road se viste de gala para el Leeds-Manchester United

El Elland Road será escenario de uno de los duelos más tradicionales del fútbol inglés. Leeds United y Manchester United se verán las caras en un encuentro de alta intensidad, con necesidades distintas pero urgencias compartidas.

El Leeds marcha 16.º con 21 puntos y necesita sumar para alejarse de la zona roja. El empate sin goles frente al Liverpool dejó buenas sensaciones defensivas, aunque volvió a evidenciar los problemas ofensivos del equipo.

El Manchester United, sexto con 30 puntos, busca recuperar terreno tras empatar ante el Wolves. Los Red Devils quieren volver al triunfo para meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos, sabiendo que no pueden seguir cediendo puntos ante rivales directos o de la zona baja.

Manchester City y Chelsea, duelo de gigantes en el Etihad

El cierre de la jornada tendrá lugar en el Etihad Stadium, donde el Manchester City recibirá al Chelsea en uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Los de Pep Guardiola son escoltas del Arsenal con 41 puntos y vienen de igualar sin goles ante Sunderland, resultado que les hizo perder terreno en la cima.

El Chelsea llega en un contexto complicado. Ubicado quinto con 30 unidades, atraviesa una racha de tres partidos sin ganar y encara este duelo tras la salida de su entrenador. Pese a ello, cuenta con talento individual suficiente para competir en un escenario exigente.

Los partidos de la jornada 20 de la Premier League

Con tantos frentes abiertos, la jornada 20 de la Premier League se presenta como una de las más determinantes del curso. Cada resultado puede alterar la tabla y redefinir objetivos en un campeonato que, una vez más, promete emoción hasta el final.

¿Dónde ver la liga inglesa en España?

Los partidos de la jornada 20 de la Premier League se pondrá seguir en directo y en vivo en exclusiva a través de Movistar + y DAZN.