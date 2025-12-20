El 'Cyborg' noruego marca 104 goles en Inglaterra y deja atrás a Cristiano Ronaldo

Erling Haaland sigue batiendo récords en la Premier League, superando a Cristiano Ronaldo y consolidándose como el delantero más letal del momento

Erling Braut Haaland continúa consolidándose como uno de los delanteros más letales del fútbol moderno, superando récords históricos que hasta ahora pertenecían a Cristiano Ronaldo. Con su actuación más reciente, el Manchester City sumó su séptima victoria consecutiva en la Premier League, derrotando al West Ham por 3-0 en el Etihad Stadium, con Haaland y Gianluigi Donnarumma como grandes protagonistas.

El partido enfrentaba a un equipo que lucha por el título contra uno que busca evitar el descenso. El dominio de los 'sky blues' fue evidente desde los primeros minutos, y Haaland abrió el marcador apenas a los cinco minutos tras una combinación con Phil Foden y Nico. El noruego no solo marcó dos goles, sino que también fue clave en la asistencia de Tijjani Reijnders, quien convirtió el segundo tanto antes del descanso.

Haaland supera a Cristiano Ronaldo en récords históricos

Con este doblete, Haaland alcanzó 104 goles en la Premier League, superando los 103 tantos que Ronaldo había conseguido en 236 encuentros con el Manchester United. El noruego lo logró en apenas 114 partidos, menos de la mitad de los necesarios para que CR7 alcanzara la misma cifra, consolidándose como uno de los máximos goleadores del torneo inglés a tan solo 25 años.

Además, Haaland ha marcado 37 goles en 27 partidos esta temporada, sumando sus actuaciones con Manchester City y la selección de Noruega, con 25 tantos en liga inglesa y 12 con su país. Su promedio goleador y su participación en 400 dianas a lo largo de su carrera, incluyendo 339 goles y 61 asistencias, lo colocan entre los delanteros más efectivos del mundo.

Manchester City en modo imparable

El equipo dirigido por Pep Guardiola volvió a mostrar su fútbol fluido y efectivo. Con una presión constante y buen manejo del balón, los 'citizen' controlaron el partido mientras West Ham intentaba reaccionar. Las intervenciones de Donnarumma evitaron que los londinenses acortaran distancias, demostrando nuevamente su importancia bajo los tres palos.

El gol de Reijnders, asistido por Haaland tras una acción brillante de Ryan Cherki, selló prácticamente el partido antes del descanso. En la segunda mitad, el noruego cerró el marcador en el minuto 68 tras aprovechar un error de Todibo, dejando clara la superioridad del City.

Haaland, el delantero de época

Más allá de los números, Haaland ha mostrado un nivel de rendimiento constante y decisivo en cada partido. Su facilidad para anticipar jugadas, su potencia y su definición certera lo convierten en un jugador imparable, y un verdadero desafío para cualquier defensa en Inglaterra.

Con su doblete ante West Ham, Haaland no solo lidera la búsqueda de la Premier League, sino que también compite por la Bota de Oro, manteniendo un ritmo impresionante frente a rivales como Harry Kane y Kylian Mbappé. Su capacidad para marcar goles y generar oportunidades hace que el Manchester City sea, una vez más, candidato sólido al título.

Próxima parada: Nottingham Forest

El City cerrará la primera parte de la temporada 2025 con el encuentro frente al Nottingham Forest, antes de afrontar la recta final de la Premier. Mientras tanto, Haaland continúa batiendo récords y demostrando que, a sus 25 años, está destinado a convertirse en uno de los goleadores más prolíficos de la historia del fútbol moderno.