Debut soñado: Semenyo marca y asiste en la victoria histórica del Manchester City

El debut de Antoine Semenyo con el Manchester City fue espectacular, marcando un gol y repartiendo una asistencia en la goleada ante el Exeter City

El Manchester City inició su participación en la FA Cup con una auténtica exhibición ofensiva, imponiéndose por 10-1 al modesto Exeter City, equipo de la Tercera División inglesa. La goleada coloca al conjunto de Pep Guardiola en los dieciseisavos de final, marcando su mayor victoria en la historia reciente de la competición.

Guardiola observa desde el palco

Debido a la acumulación de amonestaciones, Pep Guardiola siguió el encuentro desde el palco, mientras su equipo ofrecía un espectáculo de fútbol ofensivo sobre el césped. Desde el inicio, el City mostró un dominio absoluto, imponiendo su ritmo y su calidad técnica frente a un Exeter superado por la diferencia de categorías.

Un arranque fulminante

El marcador se abrió al minuto 12 con un gol de Max Alleyne, quien aprovechó la indecisión de la defensa rival para disparar con precisión. Poco después, Rodri amplió la ventaja con un golazo desde fuera del área, consolidando la superioridad del equipo citizen. Antes del descanso, dos autogoles del Exeter aumentaron la brecha, dejando el marcador casi sentenciado.

Debut destacado de Semenyo

El joven extremo Antoine Semenyo, recién llegado del Bournemouth por 72 millones de euros, debutó con gol y asistencia, sumándose a la fiesta ofensiva del City. Su participación activa en el quinto y sexto tanto del encuentro recordó la irrupción de Sergio Agüero en su primer partido con los citizens en 2011.

Juventud y rotaciones en el City

Con la ventaja ya establecida, Guardiola aprovechó para dar oportunidad a jugadores jóvenes. Rico Lewis, Ryan McAidoo y Nico O’Reilly dejaron su sello en el marcador, demostrando la profundidad de la plantilla del City. La entrada de estos talentos confirma la apuesta de Guardiola por la cantera y la renovación de su equipo.

Dominio absoluto en la segunda mitad

En la segunda mitad, el ritmo ofensivo del City no disminuyó. Rico Lewis anotó su doblete, mientras Tijjani Reijnders y McAidoo aumentaban aún más la cuenta. La resistencia del Exeter se quebró definitivamente, y el equipo local cerró la goleada con un último gol de Lewis en el 91’, dejando un marcador final de 10-1.

El gol de honor del Exeter

El conjunto visitante celebró su único tanto en el minuto 90 por medio de George Birch, que anotó un golazo desde fuera del área, un premio simbólico a su esfuerzo. Sin embargo, la alegría fue efímera, ya que el City respondió con el décimo gol para cerrar un partido histórico y sin contemplaciones.

Con esta victoria contundente, el Manchester City no solo avanza a la siguiente ronda de la FA Cup, sino que también demuestra su potencia ofensiva, la profundidad de su plantilla y la capacidad de integración de nuevos fichajes. El Exeter City, pese a su digna resistencia inicial, sufrió la diferencia de jerarquía y queda como testimonio del poderío del equipo dirigido por Guardiola.