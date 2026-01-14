El fichaje que ya marca diferencias: Semenyo guía al City en Newcastle para avanzar en la Carabao Cup

Antoine Semenyo volvió a ser decisivo con el Manchester City, marcando en St James’ Park y confirmando su impacto inmediato en las semifinales de la Carabao Cup

El Manchester City dio un paso importante hacia una nueva final de la Carabao Cup tras imponerse por 0-2 al Newcastle en St James’ Park, en el partido de ida de las semifinales. El equipo de Pep Guardiola supo resistir los momentos de mayor presión local y aprovechó su calidad en la segunda mitad para inclinar la balanza a su favor.

Desde el inicio, el encuentro se presentó tenso y cerrado, con el Newcastle tratando de imponer intensidad y el City apostando por el control y la paciencia. El primer tiempo dejó pocas emociones y ningún disparo claro a portería, reflejo del respeto mutuo entre dos equipos que priorizaron no cometer errores.

Primera mitad sin brillo ni ocasiones claras

Los primeros 45 minutos estuvieron marcados por la cautela. El Newcastle tuvo las aproximaciones más peligrosas, especialmente con Yoane Wissa, aunque sin encontrar precisión en los metros finales. El City, por su parte, apenas logró inquietar la portería rival y se marchó al descanso sin remates entre los tres palos.

La falta de ritmo y profundidad hizo que el partido pareciera atascado, a la espera de una acción individual que rompiera la igualdad. Esa chispa llegaría tras el paso por vestuarios.

Semenyo, impacto inmediato en el City

La segunda parte cambió por completo el guion. El Newcastle salió con mayor determinación y estuvo cerca de adelantarse con una doble ocasión que se estrelló entre James Trafford y el larguero. Sin embargo, cuando mejor estaban los locales, apareció la efectividad visitante.

En el minuto 53, una brillante acción por banda de Jérémy Doku terminó con un centro raso que fue prolongado por Bernardo Silva y empujado a la red por Antoine Semenyo. El extremo ghanés, recién incorporado al club, volvió a demostrar su enorme impacto: dos partidos con el City, dos goles.

Polémica y dominio visitante

El City creció tras el gol y empezó a manejar el ritmo del encuentro. Semenyo incluso volvió a marcar minutos después, pero el tanto fue anulado por el VAR tras una larga revisión por fuera de juego posicional de Erling Haaland. La decisión generó protestas en el banquillo visitante, aunque no cambió la dinámica del partido.

Guardiola introdujo a Rodri para reforzar el centro del campo y asegurar el control, mientras el Newcastle intentaba reaccionar con cambios ofensivos que no terminaron de dar resultado.

Cherki sentencia en el tiempo añadido

Cuando el encuentro parecía destinado a finalizar con una ventaja mínima, el City encontró el golpe definitivo. Ya en el minuto 98, una combinación por la banda izquierda acabó con un remate certero de Rayan Cherki, que firmó el 0-2 y dejó a los ‘citizens’ con una renta muy favorable de cara al partido de vuelta en Mánchester.

Ventaja clave rumbo a la final

El resultado coloca al Manchester City en una posición privilegiada para alcanzar una nueva final bajo el mando de Pep Guardiola, mientras que el Newcastle necesitará una actuación casi perfecta en la vuelta para revertir la eliminatoria.

La calidad individual, la eficacia en los momentos clave y el impacto inmediato de Semenyo fueron determinantes en una noche en la que el City demostró, una vez más, por qué sigue siendo uno de los equipos más temidos del fútbol inglés.