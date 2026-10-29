Grealish la lía y el Everton lo expulsa

El Everton deja fuera a Grealish por indisciplina y, aunque no dice cuál, los medios ingleses aseguran que ha sido por saltarse un entrenamiento

La caída de Jack Grealish no parece tocar fondo. El talentoso atacante británico, que este año cumple su segunda temporada de cesión en el Everton, se ha quedado fuera de la convocatoria de su equipo para la Copa de la Liga por indisciplina, aunque no han aclarado qué regla interna ha roto.

"Jack Grealish no está disponible en la convocatoria por incumplimiento de la disciplina del club", señala un breve comunicado del club de Liverpool, que no ha contado así con uno de sus mejores hombres para el encuentro que le enfrenta esta noche al Newcastle United.

Aunque no se ha hecho público, medios ingleses afirman que el motivo sería que el ex del Manchester City se habría 'saltado' un entrenamiento. Grealish ya se perdió el partido del pasado fin de semana por enfermedad.

En el resto de encuentros, sólo se había perdido el de la segunda jornada de la Premier League, ante el Crystal Palace, y había sido titular en los cinco encuentros previos al de este pasado fin de semana, en el que el Everton cayó ante el Arsenal.

No es la primera vez que Jack Grealish se complica su carrera por motivos extradeportivos, que en su día también le sacaron de las convocatorias de la selección inglesa, con la que ha disputado 39 partidos.

Bruno Fernandes y Michael Carrick se reconcilian

Curiosamente, la noticia ha saltado el mismo día en el que Michael Carrick le ha levantado el castigo a Bruno Fernandes y ha anunciado que el portugués será el capitán del equipo este sábado ante el Chelsea.

El internacional luso no disputó ni un solo minuto en la derrota del fin de semana pasado contra el Bournemouth después de criticar las tácticas de Carrick y su cuerpo técnico tras perder contra el Como en la Champions.

Tras esto, cuando muchos apuntaban a que podía significar su salida del club, Carrick y Fernandes se han sentado a hablar, han tratado la situación en privado en el centro de entrenamiento de Carrington y, según el club, ambas partes están dispuestas a pasar página y a mirar por el interés del equipo.

"Bruno está completamente comprometido con el equipo y no hay ningún problema. Pasamos página", afirmaba Carrick este jueves. "Es un jugador importante para el grupo. Lo ha sido y lo será. Ha liderado a este equipo durante mucho tiempo y lo seguirá haciendo", añadía el técnico del United.

Tres partidos de sanción para Max Dowman (Arsenal)

La Copa de la Liga, por otro lado, ha dejado otro damnificado. En su caso en las filas del Arsenal. Max Dowman tendrá que hacer frente a tres partidos de suspensión por la agresión que protagonizó en la derrota de su equipo contra el Fleetwood Town.

La joven perla de 16 años del Arsenal reaccionó con una patada a una entrada muy fuerte de un jugador del equipo rival. Vio la roja y el Comité correspondiente le ha castigado con esos tres encuentros.