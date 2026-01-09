Omar Marmoush descarta una salida y apuesta por ganarse un lugar en el Manchester City pese a la llegada de Semenyo

Omar Marmoush confirma su permanencia en el Manchester City, mientras que el club refuerza su ataque con el fichaje de Antoine Semenyo

Después de semanas de rumores sobre su posible salida, el extremo egipcio Omar Marmoush ha dejado claro que no abandonará el Manchester City durante el mercado invernal. A pesar de la escasa participación que ha tenido esta temporada, Marmoush está decidido a luchar por un lugar en el equipo dirigido por Pep Guardiola y ganarse la confianza plena del técnico.

El jugador africano apenas ha acumulado 389 minutos en lo que va de curso y ha sido titular en solo tres ocasiones, una situación limitada también por su participación en la Copa Africana de Naciones con Egipto. Su bajo tiempo de juego ha despertado el interés de otros clubes, incluido el Tottenham, que lo considera ideal para reforzar su ofensiva. Sin embargo, Marmoush ha comunicado que desea permanecer en Manchester y competir por un puesto en el ataque citizen.

Manchester City refuerza su delantera con Antoine Semenyo

Para fortalecer su arsenal ofensivo, el City fichó recientemente al delantero ghanés Antoine Semenyo, procedente del Bournemouth, en una operación valorada en 65 millones de libras (87 millones de dólares). Semenyo, de 26 años, firmó un contrato de cinco años y medio y llega para aportar competencia al grupo de extremos, que incluye a Jeremy Doku, Savinho, Oscar Bobb y Marmoush, además de ser una opción como suplente del único delantero experimentado del club, Erling Haaland.

El atacante ghanés se destacó en Bournemouth, anotando 10 goles esta temporada, y también había sido vinculado con clubes como el Manchester United y Liverpool. Su versatilidad le permite actuar en ambas bandas, convirtiéndolo en un recurso peligroso en cualquier posición ofensiva. Semenyo cerró su etapa en Bournemouth con un gol decisivo en la victoria ante el Tottenham, un remate desde fuera del área que reflejó su capacidad de definición.

Declaraciones de Semenyo y visión del City

En su presentación, Semenyo se describió como un jugador rápido, potente y letal frente a la portería, y aseguró que aún busca alcanzar su máximo nivel. Por su parte, el director de fútbol del Manchester City, Hugo Viana, destacó que Semenyo era el fichaje “ideal” por su humildad, profesionalismo y enfoque en mejorar como futbolista.

El entrenador Pep Guardiola también ha mostrado interés en utilizar un estilo más vertical y de contraataque, lo que podría favorecer a Semenyo y ampliar las opciones ofensivas del equipo. Con la llegada del ghanés, el Manchester City refuerza su plantilla para competir tanto en la Premier League, donde actualmente ocupa el segundo puesto detrás del Arsenal, como en la Liga de Campeones, con el objetivo de avanzar a los octavos de final.

Trayectoria de Omar Marmoush y perspectivas

Originario del Wadi Degla de Egipto, Marmoush ha pasado por equipos europeos como Wolfsburgo, St. Pauli, Stuttgart y Eintracht Frankfurt, donde alcanzó la madurez profesional con 37 goles y 20 asistencias en 67 partidos. Su permanencia en el City demuestra su determinación por consolidarse en uno de los clubes más competitivos de Europa y su deseo de competir por títulos importantes pese a la fuerte competencia en el ataque.

Con la llegada de Semenyo y el compromiso de Marmoush, el Manchester City se prepara para afrontar la segunda mitad de la temporada con profundidad ofensiva y opciones variadas para todos los frentes.