La situación del Manchester United cambia: Michael Carrick es ahora el favorito para el banquillo 'red devil'

Michael Carrick se perfila como el favorito para asumir el banquillo del Manchester United como entrenador interino hasta final de temporada

El Manchester United está cerca de nombrar a su nuevo entrenador interino, y Michael Carrick se perfila como el principal candidato para tomar las riendas del equipo hasta el final de la temporada. La directiva tiene previsto cerrar el nombramiento esta semana, coincidiendo con el regreso de los jugadores a los entrenamientos en Old Trafford.

La destitución de Rúben Amorim el pasado 5 de enero dejó al club en búsqueda de un técnico que enderece el rumbo de los Red Devils, tras la eliminación en la FA Cup a manos del Brighton (1-2). Mientras tanto, Darren Fletcher, exmediocampista del United y de la selección escocesa, ha asumido provisionalmente el cargo, liderando al equipo en dos encuentros recientes.

Carrick, una leyenda con experiencia interina

Carrick, de 44 años, ya dirigió al Manchester United como entrenador interino durante tres partidos en 2021, tras la salida de Ole Gunnar Solskjaer, logrando dos victorias y un empate. Posteriormente, trabajó como técnico del Middlesbrough, llevándolos a los play-offs de la Championship en la temporada 2022-23, hasta caer ante el Coventry en semifinales.

Como jugador, el inglés disputó 464 partidos con el United entre 2006 y 2018, tras ser fichado desde el Tottenham por Sir Alex Ferguson. Su paso por el cuerpo técnico comenzó tras retirarse, uniéndose al equipo de José Mourinho, y permaneció como asistente durante la gestión de Solskjaer.

Carrick frente a Solskjaer: la pugna por Old Trafford

Aunque Ole Gunnar Solskjaer sonó inicialmente como favorito para regresar al United, las últimas reuniones con la directiva inclinan la balanza a favor de Carrick, según informes de Sky Sports y Fabrizio Romano. La decisión final podría anunciarse incluso este lunes, dejando al exmediocampista al mando de cara al Derbi de Manchester, uno de los compromisos más importantes de la temporada.

El objetivo del nuevo técnico interino será claro: clasificar al United para competiciones europeas, dado que el club ya está fuera de la FA Cup y la Copa de la Liga. Actualmente, los Red Devils ocupan la séptima posición en la Premier League con 32 puntos, y necesitan un impulso inmediato para cumplir sus metas.

Continuidad del staff y expectativas

Incluso con la llegada de Carrick, se espera que Darren Fletcher continúe en el equipo como miembro del cuerpo técnico, asegurando continuidad y conocimiento del plantel. La directiva busca un entrenador que logre regularidad y eficacia, especialmente en un momento en que el Manchester United ha mostrado altibajos en rendimiento y resultados.

Sea quien sea el elegido, la misión es la misma: devolver al club a la cima de Inglaterra y Europa, con un rendimiento constante que garantice presencia en torneos internacionales la próxima temporada.