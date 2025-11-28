El sustituto de Arne Slot en el Liverpool: la urgencia de Klopp... con Luis Enrique en el horizonte

La directiva mantiene a Slot… pero ya estudia un regreso temporal del técnico alemán antes de su gran apuesta: Luis Enrique

El clima en Anfield es de máxima tensión. La derrota contra el PSV Eindhoven por 1-4 ha desatado una tormenta que va mucho más allá de la clasificación en la Champions o del bache en la Premier. El proyecto encabezado por Arne Slot, encargado de tomar el relevo de Jürgen Klopp en el verano de 2024, atraviesa un colapso inesperado tras una inversión de 486 millones de euros que no ha ofrecido respuesta alguna en el campo. Y en el epicentro de ese terremoto, un nombre empieza a sonar cada vez con más fuerza: Klopp.

Klopp, opción de emergencia hasta junio mientras se espera a Luis Enrique

Según publica The Sun, los dueños del Liverpool han puesto sobre la mesa un plan bastante particular: contactar con Jürgen Klopp, actual Director Global de Fútbol de Red Bull, para ofrecerle un regreso temporal hasta final de temporada. La idea no nace por nostalgia, sino por necesidad. La mala dinámica, con nueve derrotas en los últimos doce partidos, ha dejado a Slot al borde del precipicio, y la propiedad teme que el rumbo no mejore.

La estrategia, sin embargo, tiene un matiz clave. Fenway Sports Group ve en Luis Enrique, entrenador del PSG, al técnico ideal para reconstruir el proyecto a medio plazo. Klopp sería únicamente un parche mientras preparan el aterrizaje del candidato que desean que lidere el proyecto del futuro, que no es otro que el entrenador español.

Una inversión récord que multiplica la presión

La crisis deportiva tiene también un enorme impacto económico. El Liverpool se ha gastado 486 millones de euros en refuerzos este verano, con Alexander Isak como fichaje estrella. Pese a ello, el equipo se ha descompuesto y se encuentra lejos del nivel esperado: en mitad de tabla en la Premier y con serias dudas sobre su clasificación para la próxima Champions League.

Fenway calcula que quedarse fuera de la máxima competición continental supondría un golpe superior a los 60 millones de euros. Y ese escenario, tras una inversión sin precedentes, sería visto internamente como una catástrofe difícil de justificar.

Slot insiste en que está seguro, pero el vestuario se resquebraja

Arne Slot mantiene públicamente la calma. “Me siento seguro, tengo mucho apoyo desde arriba”, dijo tras la derrota ante el PSV. Sin embargo, en el club preocupa que parte del vestuario empiece a desconfiar del técnico neerlandés, especialmente después de la reacción anímica del equipo en los últimos partidos.

El choque liguero ante el West Ham asoma como una prueba definitiva. Otro tropiezo podría desencadenar una decisión drástica: llamar a Klopp, reactivar el viejo escudo emocional de Anfield y ganar tiempo hasta que Luis Enrique esté disponible.