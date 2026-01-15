El West Ham incorpora a Paco Jémez para intentar salir del descenso

Paco Jémez se une al West Ham como asistente de Nuno Espírito Santo, buscando ayudar al club a escapar del descenso en la Premier League

Tras varios días de rumores y especulaciones, el West Ham United confirmó oficialmente la incorporación de Paco Jémez a su estructura deportiva. El técnico español se une al club londinense como entrenador asistente de Nuno Espírito Santo, en un momento delicado para los ‘hammers’, que atraviesan una profunda crisis de resultados en la Premier League.

Un West Ham en apuros deportivos

El conjunto inglés se encuentra actualmente en puestos de descenso, a siete puntos de la salvación, y no conoce la victoria liguera desde el pasado 8 de noviembre, cuando disputó la undécima jornada del campeonato. Esta situación ha puesto en el punto de mira al técnico portugués, cuyo futuro llegó a estar seriamente cuestionado tras una reciente derrota liguera, aunque la victoria en la FA Cup ante el Queens Park Rangers alivió temporalmente la presión.

La llamada decisiva de Nuno Espírito Santo

La llegada de Paco Jémez no es casual. Fue el propio Nuno Espírito Santo quien contactó directamente con el entrenador cordobés para convencerle de sumarse a su proyecto. Ambos se conocen desde su etapa como futbolistas en el Deportivo de La Coruña, donde coincidieron entre 1996 y 1998, una relación personal que ha sido clave para cerrar el acuerdo.

A sus 55 años, Jémez afronta así su primera experiencia en la Premier League, aunque no es ajeno al fútbol internacional, tras haber trabajado previamente en México e Irán.

Un técnico con amplia trayectoria

Paco Jémez inició su carrera en los banquillos en 2007 y acumula más de 500 partidos dirigidos como entrenador principal. Su etapa más reconocida fue al frente del Rayo Vallecano, donde permaneció durante cinco temporadas y dejó una identidad de juego muy marcada.

Además, ha dirigido a clubes como Córdoba, Cartagena, UD Las Palmas, Granada, Cruz Azul, UD Ibiza y Tractor FC, construyendo una trayectoria amplia y diversa que ahora pondrá al servicio del cuerpo técnico del West Ham.

El comunicado oficial del club

En el anuncio oficial, el West Ham destacó que Jémez aportará experiencia y conocimiento táctico a un cuerpo técnico que busca soluciones urgentes. El club también explicó que, una vez completados los trámites del permiso de trabajo, el español se integrará junto a los técnicos del primer equipo y los entrenadores de porteros.

Desde la entidad londinense le dieron la bienvenida y le desearon éxito en esta nueva aventura bajo los colores granate y azul.

De los banquillos a la televisión… y vuelta al césped

La última experiencia de Paco Jémez como primer entrenador fue esta misma temporada en la UD Ibiza, en Primera Federación, aunque fue destituido en octubre. Desde entonces, el técnico había permanecido sin equipo y había ejercido como comentarista en DAZN, rechazando varias propuestas que no terminaron de convencerle.

La oportunidad de trabajar en Inglaterra y en una liga del prestigio de la Premier fue el factor decisivo para aceptar el reto.

Confianza y respaldo al proyecto

La contratación de Jémez se interpreta también como un gesto de respaldo de la directiva a Nuno Espírito Santo, reforzando su cuerpo técnico en lugar de optar por un cambio en el banquillo. El objetivo es claro: revertir la dinámica negativa y lograr la permanencia.

Nuno elogia la llegada de Jémez

En su primera comparecencia tras el anuncio, Nuno no escatimó elogios hacia su nuevo ayudante: “Paco nos va a aportar ideas, energía y experiencia. Es una persona más para ayudarnos y estoy convencido de que nos hará mejores”, aseguró el técnico portugués.

El desafío es enorme, pero también ilusionante. Paco Jémez aterriza en la Premier League con la misión de ayudar al West Ham a salir del descenso y escribir un nuevo capítulo en su dilatada carrera.