Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports, tras el triunfo del Real Oviedo y el pinchazo del Athletic Club en la jornada 28 de primera división

La jornada 28 de LaLiga EA Sports dejó emociones fuertes, con triunfos clave de Atlético de Madrid, Real Oviedo y Girona, mientras el Athletic Club se aleja de Europa

La jornada 28 de LaLiga EA Sports dejó un intenso repaso de lo que significa competir por los puestos europeos y evitar el descenso, con partidos cargados de emoción, goles decisivos y actuaciones individuales que marcaron la diferencia. El Athletic Club volvió a tropezar y se aleja cada vez más de la zona europea, mientras otros equipos como el Atlético de Madrid o el Real Oviedo lograron victorias clave para sus objetivos de temporada.

El Athletic Club sigue sin encontrar rumbo

El Athletic Club se despidió prácticamente de la lucha por Europa tras caer ante un intenso Girona. El encuentro comenzó de la peor manera para los bilbaínos: en apenas cuatro minutos, Hugo Rincón, cedido por el Athletic, aprovechó un despiste defensivo para abrir el marcador. La primera parte mostró a un Athletic incapaz de generar ocasiones claras, mientras el Girona aprovechaba cada error y presionaba con intensidad.

En la segunda mitad, Guruzeta tuvo la oportunidad de empatar, pero su disparo se topó con un gran Gazzaniga, que mantuvo la portería a cero. Más tarde, Ounahi y Echeverri certificaron la victoria local con un doblete que enterró las aspiraciones europeas del conjunto de Ernesto Valverde, dejando en evidencia las carencias defensivas y ofensivas que persiguen al Athletic a lo largo de la temporada.

Atlético de Madrid sufre pero mantiene la tercera plaza

El Atlético de Madrid logró imponerse 1-0 al Getafe, aunque el partido estuvo lejos de ser cómodo. Con diez cambios respecto al último partido de Champions League, el equipo de Diego Simeone buscaba mantener su posición en la zona alta.

El gol llegó temprano gracias a Nahuel Molina, que anotó un impresionante disparo desde tres cuartos de campo. A pesar de las oportunidades desperdiciadas por Almada y Sorloth, el Atleti consiguió la victoria gracias a la actuación decisiva del portero Musso, que evitó un empate en varias ocasiones, demostrando que en esta jornada los porteros fueron protagonistas.

Real Oviedo respira y hunde al Valencia

El Real Oviedo sumó un triunfo vital ante el Valencia por 1-0 en el Carlos Tartiere, con un gol de David Costas a balón parado. Desde el inicio, los carbayones dominaron el encuentro, presionando con intensidad y generando ocasiones constantes, mientras que el Valencia se mostraba demasiado pasivo.

En la segunda mitad, el Oviedo continuó generando peligro y rozó el segundo tanto en varias acciones, con remates de Ilic y Reina que pusieron a prueba a la defensa visitante. La victoria mantiene al Oviedo con opciones claras de salvación, a solo cinco puntos de la permanencia, y desata la euforia en su afición.

Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras la jornada 28