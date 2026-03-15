Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports, tras la victoria del Mallorca y la derrota de Osasuna en la jornada 28 de la Primera división

La jornada 28 de LaLiga EA Sports dejó remontadas emocionantes, goleadas contundentes y movimientos clave tanto en la lucha por Europa como por la permanencia

La jornada 28 de LaLiga EA Sports ofreció un fin de semana cargado de emoción, con remontadas agónicas, goleadas contundentes y partidos clave en la pelea por la permanencia y los puestos europeos. Equipos como Mallorca, Barcelona o Real Sociedad protagonizaron algunos de los momentos más destacados del campeonato.

Remontada heroica del Mallorca ante el Espanyol

El duelo disputado en Son Moix arrancó con un Espanyol muy dominante. El conjunto catalán aprovechó su buen inicio y consiguió adelantarse gracias a Pickel, que culminó una rápida acción ofensiva para poner el 0-1 antes del descanso.

Durante la primera mitad, los visitantes se mostraron más cómodos con el balón y generaron varias oportunidades, obligando al guardameta bermellón a intervenir en varias ocasiones. Sin embargo, el partido cambió radicalmente tras el descanso. La expulsión de Pickel por una dura entrada dejó al Espanyol con diez jugadores y dio alas al Mallorca.

Con superioridad numérica, el equipo balear se volcó al ataque. El empate llegó tras una jugada confusa en la frontal que terminó con el balón en el fondo de la red tras un rebote. Cuando el encuentro parecía destinado al empate, apareció Samú Costa para firmar un gol decisivo en los últimos minutos, desatando la euforia en el estadio y sacando provisionalmente al Mallorca de la zona de descenso.

El Barcelona arrasa al Sevilla

En el Camp Nou, el Barcelona no tuvo piedad del Sevilla y firmó una victoria contundente. El encuentro se encarriló rápidamente con un penalti transformado por Raphinha, que abrió el marcador en los primeros compases.

El conjunto azulgrana volvió a ampliar la ventaja desde los once metros tras una mano dentro del área, nuevamente con Raphinha como protagonista. Antes del descanso, Dani Olmo culminó una buena jugada colectiva para poner el 3-0.

Aunque el Sevilla recortó distancias antes del descanso, el intento de reacción quedó en nada tras la reanudación. El Barcelona aprovechó las debilidades defensivas del rival y terminó imponiéndose con claridad, consolidando su gran momento ofensivo y dejando a los andaluces con muchas dudas en defensa.

Empate intenso entre Betis y Celta

En La Cartuja, Real Betis y Celta de Vigo protagonizaron un duelo muy igualado que terminó con reparto de puntos. El conjunto gallego golpeó primero gracias a Ferrán Jutglá, que aprovechó un error defensivo para adelantar a los visitantes.

El Betis reaccionó tras el descanso y consiguió el empate gracias a Héctor Bellerín, que sorprendió llegando desde segunda línea para marcar su primer gol como verdiblanco en mucho tiempo.

En los minutos finales, el conjunto andaluz buscó con insistencia la remontada, pero el portero Ionut Radu evitó el triunfo local con varias intervenciones de mérito.

La Real Sociedad se acerca a Europa

Otro de los encuentros destacados se disputó en Anoeta, donde la Real Sociedad superó con claridad a Osasuna. El equipo donostiarra se adelantó gracias a Mikel Oyarzabal, que transformó un penalti con gran seguridad.

Poco después, Gonçalo Guedes amplió la ventaja con un potente disparo desde la frontal. Ya en la segunda mitad, el atacante portugués volvió a aparecer para firmar su doblete y prácticamente sentenciar el partido.

Aunque Osasuna logró recortar distancias en el tramo final, el triunfo permitió a la Real Sociedad consolidar su excelente momento de forma y acercarse a las plazas europeas, confirmando la mejora del equipo en las últimas jornadas.

Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras la jornada 28