Ander Herrera e Ibai Gómez, ex del Athletic Club, alzan la voz en Primera RFEF: "Es que cada fin de semana es lo mismo"

Tanto el futbolista como el técnico del Real Zaragoza se quejaron de que en su último partido ante el Europa, el cuadro catalán no pudiese jugar en su propio estadio por no contar con césped natural

El Real Zaragoza, tras su doloroso descenso a Primera RFEF la pasada temporada, está este curso tratando de lidiar en la tercera categoría del fútbol español con el hecho de haber abandonado el profesionalismo. El Real Zaragoza por el momento está sabiendo adaptarse al grupo 2 de Primera RFEF ya que es líder con 20 puntos después de nueve jornadas.

El Real Zaragoza, con Ibai Gómez al frente y Ander Herrera como referente dentro del terreno de juego, solo ha perdido un encuentro y pelea con el filial del Villarreal por el liderato. En el último duelo de los maños, el del pasado viernes ante el CE Europa que se saldó con triunfo maño por 0-1, tanto Ibai Gómez como Ander Herrera demostraron su amor por este deporte y apostaron por que clubes como el Europa pueda jugar en casa a pesar de no contar con césped natural.

Ander Herrera recuerda partidos de Champions League en césped artificial

Ander Herrera, con pasado en equipos como Athletic Club, Manchester United o PSG, abogó porque la Federación de su brazo a torcer a la hora de facilitar a los equipos más humildes el hecho de que puedan jugar sus partidos de casa en su propio estadio a pesar de no contar con césped natural y siempre que dispongan del artificial de última generación: "Clubes por ejemplo como Sant Andreu y Europa, que tienen una masa social importante, que generan un ambiente muy bonito y es un pena que no estén en sus campos. Creo que la hilo de lo que ha dicho nuestro entrenador, yo creo que la federación podría abrir un poco el abanico en cuanto al césped de última generación".

Además, recordando su paso por equipos como el Manchester United, insistió Ander Herrera con permitir el uso de césped artificial: "Yo he jugado en sudamérica en césped de última generación, me ha tocado partidos de Champions League, recuerdo Young Boys recuerdo de última generación y se juega muy bien al fútbol. Yo creo que la Federación, quizás en ese sentido, puede entender un poco la situación de estos clubes y transmitirles, obviamente si es un césped de 20 o 30 años artificial, pero los de la última generación yo creo que son muy buenos y se podría dar una vuelta a ese tema".

Ibai Gómez, apenado por la situación de equipos de Primera RFEF

Ibai Gómez, otro que pasó por las filas del Athletic Club, reconoció que le apena el hecho de que equipos como el CE Europa no pueda jugar en casa delante de su afición: "A mi me apena que los equipos no puedan jugar en su casa. Me apena porque, lo digo siempre, al final el fútbol es la afición y seguro que la afición aquí no está como en su casa y más con el ambiente que tienen estos equipos. Andreu, Europa... hay una rivalidad enorme pero cada uno de ellos, la afición la verdad que es de quitarse el sombrero y son los más dolidos".

Insistiendo Ibai Gómez sobre cómo le duele esta situación por no poder contar con césped natural, el técnico del Real Zaragoza lanzó un mensaje a la Federación para que ayude para la implantación de estos si no permite el uso de césped artificial: "Entonces que la afición esté dolida a mi me fastidia. Al final hay unas normas que hay que cumplir o hay que pelear por que se cambien si consideramos que hay que cambiarlas. Yo soy de los que piensa que campos de césped artificial de última generación muchas veces están mejor que muchos de hierba natural. Entonces es muy difícil para clubes modestos mantener una hierba natural buena. Soy de los que piensa que si hay obligación de que haya hierba natural, creo que tendría que haber una ayuda para que se pueda mantener bien. Es que cada fin de semana lo mismo, es un espectáculo... Yo en gran parte cuando decido venir aquí es porque se que voy a vivir el fútbol de verdad y se que era un momento difícil para ellos y el primer objetivo era claro, devolverles la ilusión a la afición".