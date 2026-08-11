El Racing de Santander deja clara sus intenciones: "Vamos a pedir cláusula de todos los jugadores"

Chema Aragón, director deportivo del club cántabro, avisa: "El lunes último del mercado sabremos qué ocurre con todos", además de valorar la situación de Jorge Salinas y comentar la figura de Sergio Canales

Chema Aragón, director deportivo del Racing de Santander, ha hablado durante la presentación de Pedro Felipe, nuevo fichaje. El directivo ha tratado diferentes temas de actualidad que rodean al club, principalmente al mercado, con varios movimientos que ya ha firmado la entidad tanto en el apartado de entradas como de salidas. Además, ha explicado cómo está la situación de Jorge Salinas, pretendidos por equipos como el Barcelona.

Chema Aragón: "El lunes último del mercado sabremos lo que ocurre con todos"

Chema Aragón comenzó hablando precisamente de Jorge Salinas: "El lunes último de mercado, a las 12 de la noche, sabremos lo que ocurre con todos. Hasta ese momento, los que están en el Racing son jugadores del Racing y es que no tengo ni idea tampoco del último que sale. Menos mal que el chaval está muy centrado, lo hemos visto el otro día. Va seguir aquí entrenando esta tarde con el equipo y ya está".

Además, el director deportivo del Racing de Santander fue tajante por los diferentes rumores que salen en torno a sus jugadores: "No os voy a contar nada nuevo. Somos un club, en eso, implacable. Vamos a pedir la cláusula a todos los jugadores. Y lo mismo es otro el que sale, en vez de Jorge Salinas o Gustavo Puerta. Es que nunca sabes. Al final, el mercado está abierto y, gracias a Dios, tenemos muy buenos jugadores".

Chema Aragón: "El interés del Real Racing Club es contar con Jorge Salinas el 2 de septiembre"

Chema Aragón fue preguntado por intereses por jugadores del Atlético de Madrid: "Podría ser. Pero no va a tener nada que ver una película con la otra. Son protagonistas distintos, en todo caso, y precios totalmente distintos. Si la pregunta es si va a deducir el Atlético de Madrid el precio de Jorge Salinas con jugadores, el interés del Real Racing Club no es ni más ni menos que contar con Jorge Salinas el 2 de septiembre".

El director deportivo del Racing de Santander confirmó sus intenciones con la figura de Jorge Salinas, que tiene contrato con el club cántabro hasta 2029: "Vamos a ponerle a Jorge todos los obstáculos posibles para su salida. Entonces, la única manera de que se vaya Gustavo Puerta, él y el resto es que traigan el dinero".

Chema Aragón: "Los que dirigen al club están mirando por y para el club"

Si es que somos un club modélico en todo eso. Si lo estáis viendo, que estamos mejorando los contratos desde chavales del Rayo Cantabria al primer equipo. Lo que pasa es que las mejoras de los buenos no es que sean más caras. Es que, por parte del club, aparte de mejorar, también pretendemos que aumente la cláusula".

Por ello, Chema Aragón dejó claro que "es una negociación un poquito más dura que mejorarle a Sergio Martínez o a Diego Díaz el contrato, o a Laro Gómez. Entonces, estaros tranquilos. Insisto, sobre todo el mensaje para la afición, porque en todo momento los que dirigen el club están mirando por y para el club, para hacer las cosas y hacerle lo más fuerte posible y lo más sostenible posible."

Chema Aragón: "Sergio Canales va a hablar maravillas de lo que se está encontrando en el Racing"

Por último, Chema Aragón que logró el fichaje de Agirrezabala, se pronunció por Sergio Canales: "Hay jugadores en torno a la edad de Sergio Canales que han estado con él y que pueden mirar con buenos ojos el Racing porque es un equipo que está en Primera División, porque viene Sergio Canales y porque Sergio Canales va a hablar maravillas de lo que se está encontrando en el Racing y en Santander".

De esta manera, el director deportivo del Racing de Santander terminó afirmando sus planes en el mercado de fichajes, al que se puede sumar un portero del Barcelona: "Yo no voy a fichar a los amigos de mis amigos; son mis amigos. Voy a fichar futbolistas intentando, insisto, en la planificación que tenemos, terminar con la mejor plantilla posible".